Scenă a fost înregistrată de o cameră de supraveghere din vehicul. Copila a ajuns la spital.

Incidentul s-a petrecut în timp ce tramvaiul era în mers. Bărbatul a fost deranjat că tânăra se săruta cu prietenul său de 17 ani în mijlocul de transport în comun.

Agresorul nu îi cunoștea pe niciunul dintre cei doi și nici nu a avut vreo discuție cu vreunul dintre ei înainte de a o lovi pe fată, în cap, cu un trafalet.

Șocați, mai mulți călători au sărit în ajutorul tinerilor, iar bărbatul a fost imobilizat şi chiar lovit. Când acesta s-a liniștit, a fost lăsat să plece. Prietenul fetei a sunat, însă, la 112 și a cerut ajutor.

Adolescenta a fost transportată la spital unde a avut nevoie de îngrijiri medicale. Incidentul s-a produs luni, dar ieri agresorul a fost identificat de anchetatori cu ajutorul imaginilor din tramvai, și a fost reținut pentru 24 de ore.

Bărbatul este acuzat acum de lovire sau alte violențe, și de tulburarea liniștii și ordinii publice. Autoritățile transmit că toate mijloacele de transport în comun din Craiova sunt supravegheate video și, în cazul comiterii unor infracțiuni, imaginile ajuns la poliţie.