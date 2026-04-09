O nouă lovitură grea pentru Iran. Armata Israelului afirmă că l-a ucis pe șeful grupării Hezbollah, Naim Qassem

Israelul a anunțat joi că l-a ucis pe Naim Qassem, liderul grupării libaneze Hezbollah, susținută de Iran, în urma unui atac aerian asupra Beirutului, desfășurat în timpul nopții.

Știrea este în curs de actualizare! Dacă va fi confirmată de Hezbollah, moartea sa reprezintă o nouă lovitură grea pentru gruparea armată și pentru Teheran, întrucât aceasta este unul dintre principalii aliați ai Iranului în Orientul Mijlociu - notează Reuters.



De asemenea, a fost ucis și Ali Yusuf Harshi, secretarul personal al secretarului general al Hezbollah. ”ELIMINAT: Ali Yusuf Harshi, secretarul personal al secretarului general al Hezbollah, Naim Qassem, din Beirut. Ca colaborator apropiat și consilier personal, Harshi a jucat un rol esențial în gestionarea și securizarea biroului lui Qassem. De asemenea, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au lovit două puncte de trecere cheie folosite de Hezbollah pentru transportul armelor la sud de râul Litani, precum și aproximativ 10 depozite de arme, lansatoare și centre de comandă din sudul Libanului..” - a anunțat armata Israelului (IDF).

🔴ELIMINATED: Ali Yusuf Harshi, the personal secretary to Hezbollah Secretary-General Naim Qassem in Beirut.



A close associate and personal advisor, Harshi played a key role in managing and securing Qassem’s office.



The IDF also struck two key crossings used by Hezbollah to… — Israel Defense Forces (@IDF) April 9, 2026

Prin atacul asupra Israelului din 2 martie, Hezbollah a intrat în războiul din regiune de partea Iranului, la două zile după ce Statele Unite și Israelul au început atacurile aeriene împotriva Iranului. Hezbollah a atacat Israelul după ce liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a fost ucis în prima zi a războiului. Israelul a afirmat că va riposta cu forță și, de atunci, a efectuat atacuri aeriene care au provocat moartea a peste o mie de persoane.

