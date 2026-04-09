Teheranul a anunțat că se va retrage din înțelegerea cu SUA dacă Israelul nu oprește atacurile asupra Libanului.

Însă americanii și israelienii susțin că Libanul nu a fost niciodată parte a acordului - poziție contrazisă de mesajele oficiale venite de la premierul Pakistanului, care a mediat negocierile. Conflictul din Orientul Mijlociu se prelungeşte din cauza atacurilor Israelului asupra Libanului. Peste 100 de ținte Hezbollah au fost lovite în numai 10 minute, inclusiv la Beirut. A fost o operațiune masivă și precis coordonată, au transmis forțele israeliene.

Nada Bashir, corespondent CNN: „Încă puteți vedea unele coloane de fum în spatele meu. A fost o explozie semnificativ mai mare, comparativ cu ceea ce am văzut în ultimele zile aici." Nu doar capitala Libanului a fost vizată de valul de atacuri. În orașul Tyre, din sudul țării, urmările bombardamentelor sunt vizibile la tot pasul.

Haneen Sayed, ministrul Afacerilor Sociale din Liban: „Cred că acesta este un punct de cotitură foarte periculos în acest moment." Premierul israelian afirmă că susține decizia lui Donald Trump de a suspenda atacurile asupra Iranului, dar încetarea focului "nu include și Libanul".

Benjamin Netanyahu: „Mai avem obiective de îndeplinit și le vom atinge, fie printr-un acord, fie reluând lupta, pentru că suntem pregătiți să revenim în luptă în orice moment va fi necesar. Degetul este pe trăgaci." Numai că premierul Pakistanului, Shahbez Sharif, care a mediat negocierile între Iran și Statele Unite, a postat ieri un mesaj în care preciza clar că înțelegerea acoperă toate statele implicate.

Shehbaz Sharif, premierul Pakistanului: "Am plăcerea să anunț că Republica Islamică Iran și Statele Unite ale Americii, împreună cu aliații lor, au convenit asupra unui armistițiu imediat, peste tot, inclusiv în Liban și în alte zone, CU EFECT IMEDIAT." Dacă Israelul își continuă atacurile asupra Libanului, Iranul a transmis că se va retrage din armistiţiul de două săptămâni convenit cu Statele Unite, menţionând că transportul maritim a fost oprit în Strâmtoarea Ormuz în semn de protest. În tabăra cealaltă, Donald Trump a transmis un mesaj plin de amenințări la adresa Iranului.

Nimeni nu știe, însă, ce conține varianta americană a acordului încheiat, pentru că nu a fost dată publicității.

"Dacă, din orice motiv, acest lucru nu se va întâmpla, ceea ce este foarte puţin probabil, atunci vor începe tirurile, mai ample, mai precise şi mai puternice decât oricine a văzut vreodată", a scris Trump pe TruthSocial. Și secretarul american al Apărării a spus că așteaptă ca Iranul să predea stocurile de uraniu îmbogățit pe care le deține.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării: „A fost întotdeauna nenegociabil faptul că (iranienii) nu vor avea capabilități nucleare, iar în acest moment acestea sunt îngropate și le monitorizăm. Știm exact ce au, iar ei știu asta și fie ni le vor da, așa cum a stabilit președintele (Trump), le vor preda voluntar, fie le vom obține. Le vom lua. Le vom elimina.”

Delegații din Washington și Teheran urmează să meargă în Pakistan pentru discuții. Sâmbătă, la Islamabad, este programată prima rundă de negocieri între americani și iranieni. Echipa Statelor Unite va fi condusă de vicepreședintele JD Vance, căruia i se vor alătura Steve Witkoff și Jared Kushner.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe: ”Președintele (Trump) va încheia doar un acord care e în interesul Statelor Unite. El și echipa sa de negociatori se vor concentra asupra acestui efort în următoarele două săptămâni, atâta timp cât Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă, fără restricții sau întârzieri." Doar două nave au traversat în siguranță Strâmtoarea Ormuz înainte ca Iranul să închidă din nou traficul, iar Garda de Coastă iraniană a avertizat că orice ambarcațiune care încearcă să navigheze fără permisiune va fi distrusă.