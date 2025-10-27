Haos pe căile ferate din Franța: sute de trenuri anulate după un act de vandalism între Lyon și Avignon

27-10-2025 | 14:49
trenuri franta

Mai multe trenuri au fost anulate luni în sud-estul Franței, din cauza unui act de vandalism produs în apropiere de orașul Valence.

Vlad Dobrea

„Circulația ar putea fi reluată în această seară, dar va rămâne perturbată, iar traficul va reveni la normal începând de mâine dimineață”, a anunțat SNCF (compania națională de căi ferate franceze), scrie LeParisien.

Haos total. Traficul feroviar din sud-estul Franței este puternic perturbat luni, 27 octombrie, ca urmare a unui act de vandalism între Lyon și Avignon.

Numeroase trenuri au fost anulate, iar revenirea la normal este „prevăzută” pentru marți dimineață, potrivit anunțului oficial publicat pe site-ul SNCF.

În plină perioadă de vacanță de Toussaint, mii de pasageri își văd planurile date peste cap: TGV-urile (n.r. compania de stat feroviara franceză) care pleacă din Paris și merg dincolo de Lyon sunt fie anulate, fie au întârzieri uriașe. Situația este similară și pe sensul invers, unele trenuri fiind anunțate cu întârzieri de până la 5 ore.

Conform datelor Ministerului Transporturilor, aproximativ o sută de TGV-uri sunt afectate luni.

Perturbările se traduc prin anulări totale, parțiale sau întârzieri semnificative și afectează toți cei trei operatori care circulă pe această linie de mare viteză: SNCF Voyageurs, Trenitalia și Renfe.

„Știu că dacă e vorba de furturi de cabluri nu e vina lor, dar...”, spune Daniel, care călătorea din Besançon spre Montpellier.

Deși trebuia „neapărat” să ajungă acolo în cursul dimineții, se află acum blocat în gara Lyon Part-Dieu.

„Știu că, dacă e vorba de furturi de cablu, nu e vina SNCF, dar întârzierile lor sunt constante, iar biletele au prețuri uriașe pentru un serviciu lamentabil”, a declarat el pentru BFMTV.

La fel ca el, Caroline și copiii ei așteptau o legătură spre Avignon.

„Trebuia să luăm TGV-ul, dar a fost anulat, și nici TER-ul nu mai circulă. Cred că ne vom întoarce la Mâcon și vom merge cu mașina până la Avignon”, a spus mama pentru AFP.

Situația este similară și în gara Toulouse-Matabiau, unde s-au format cozi uriașe la ghișee.

Elsa, în jur de 40 de ani, director de resurse umane într-o asociație, călătorea cu cei doi copii ai săi spre Beaune (Côte d’Or):

„Trebuia să iau trenul de la 7:39 spre Lyon, dar a fost anulat (...). Ne învârtim în cerc. Vacanțele mele s-au dus pe apa sâmbetei, probabil că vom anula totul.”

Sursa: Le Parisien

