Ce au riscat românii care au fugit după avion pe pistă. „Motorul poate aspira tot ce este în fața lui”

24-11-2025 | 19:32
Doi români inconștienți au provocat panică pe Aeroportul din Köln. Au fugit pe pistă să prindă avionul după ce au întârziat, iar porțile se închiseseră. Grăbiți, au forțat un buton de urgență pentru acces și s-au apropiat de aeronavă.

autor
Delia Bîrla

Însă motoarele avionului erau pornite și aventura lor se putea transforma într-o tragedie. Angajații aeroportului i-au oprit la timp, iar autoritățile au deschis un dosar penal.

Românii au fugit spre avion și au fost opriți la timp

Avionul se pregătea să pornească spre pista de decolare când cei doi români, de 28 și 47 de ani, au fugit spre el de la poarta de îmbarcare. Momentul a fost surprins de un martor, iar în imagini se vede cum bărbații aleargă disperați și dau din mâini în speranța că pilotul îi va observa și îi va primi la bord. Un angajat a reușit să-i oprească înainte să se întâmple o tragedie, potrivit presei din Germania.

În drum spre pistă, lumina roșie de avertizare era aprinsă, iar motoarele aeronavei funcționau.

Cătălin Prunariu, pilot comandat TAROM: „În momentul în care te apropii de un motor care merge, acesta are o putere de aspirare pe care un om normal nu are cum să o evalueze; dacă intră în sarcină, acel motor poate să aspire tot ce este în fața lui, inclusiv de la 10 metri. Există o zonă de siguranță în jurul avionului unde nu are acces decât personalul autorizat.”

romani aeroport
Doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat după un avion Wizz Air pe pista aeroportului din Köln | Video

Românii au ignorat semnele de siguranță și au forțat accesul

Românii au ignorat însă toate semnele de siguranță. Potrivit presei germane, când au ajuns la poarta de îmbarcare care era închisă, au spart geamul unui buton de urgență și l-au apăsat pentru a obține acces pe platforma aeroportului.

Cătălin Prunariu, pilot comandat TAROM: „Pentru pasageri, traseul este foarte bine delimitat: ori este burduful pe care se îmbarcă, pe care îl știe toată lumea, ori există scările pe care se îmbarcă pasagerii, iar autobuzele aduc pasagerii exact la scara avionului. În momentul în care o persoană neautorizată iese din această zonă de siguranță, ea se expune în mod permanent acelui pericol.”

Cei doi au fost predați autorităților

Cei doi bărbați au fost predați Poliției Federale și împotriva lor a fost întocmit un dosar penal pentru intrare ilegală.

Și reprezentanții companiei Wizz Air au anunțat că:Susținem pe deplin ancheta aeroportului cu privire la modul în care s-a produs această situație și avem încredere că vor fi luate măsurile adecvate pentru a preveni repetarea unui astfel de incident.”

Avionul Wizz Air a decolat cu o mică întârziere, însă a aterizat în siguranță în București chiar mai devreme decât ora estimată, după ce a recuperat în zbor.

Etichete: romani, Koln,

Dată publicare: 24-11-2025 19:32

