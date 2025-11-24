Reacția Wizz Air după ce doi români au alergat după un avion care se pregătea să decoleze de pe aeroportul din Köln

24-11-2025 | 17:30
Incident bizar pe Aeroportul din Köln, în Germania. Doi români au alergat pe pistă pentru a prinde un zbor spre București, chiar dacă porțile erau închise și motoarele avionului - pornite. Au intervenit imediat angajații aeroportului.

Delia Bîrla,  Lorena Mihăilă

Momentul în care cei doi români au fugit spre avion pe pistă a fost surprins de un martor. În imagini se vede cum bărbații în vârstă de 28, respectiv 47 de ani alergă spre aeronavă și gesticulează disperați. Încercau să ajungă la pilot și să apuce să intre în avion.

În tot acest timp motoarele aparatului de zbor erau deja pornite, iar aeronava se pregătea să decoleze. Un angajat a reușit să-i oprească rapid pe cei doi, potrivit presei din Germania.

Poarta de îmbarcare era deja închisă și se pare că bărbații au spart geamul unui buton de urgență și l-au apăsat pentru a obține acces pe platforma aeroportului. Cei doi au comis infracțiunea de pătrundere neautorizată, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Federale.

Au fost inițiate proceduri legale și este luată în considerare o încălcare a Legii privind Securitatea Aeriană.

Deși plecarea avionului a fost întârziată din cauza incidentului, echipajul a recuperat timpul pierdut și a aterizat la București conform programului.

Reacția Wizz Air

Compania Wizz Air a transmis că, deși acest incident se află sub responsabilitatea și controlul autorităților aeroportuare, toate zonele aeroportuare sunt supuse unor reglementări internaționale stricte în materie de siguranță și securitate.

„Conform acestor reglementări, numai personalul autorizat și verificat corespunzător poate intra pe pistă sau pe zonele de rulare. Orice prezență neautorizată în aceste zone este strict interzisă, deoarece prezintă riscuri grave pentru persoanele implicate, pentru operațiunile aeroportuare și pentru siguranța generală a zborurilor. Susținem pe deplin ancheta aeroportului cu privire la modul în care s-a produs această situație și avem încredere că vor fi luate măsurile adecvate pentru a preveni repetarea unui astfel de incident. Siguranța pasagerilor, a echipajelor și a personalului de la sol rămâne prioritatea absolută pentru toate părțile implicate în aviație”, a transmis compania.

Sursa: Pro TV

