Hamas respinge planul Israelului de relocare a locuitorilor din Gaza

Gruparea palestiniană Hamas a declarat duminică, la Cairo, că planul Israelului de a reloca locuitorii din orașul Gaza reprezintă „un nou val de genocid și strămutare” pentru sute de mii de oameni, transmite Reuters.

Israelul a anunțat că, începând de duminică, va amplasa corturi și alte echipamente de adăpost în sudul Fâșiei Gaza, pentru a reloca populația din zonele de conflict, măsură prezentată drept destinată „asigurării siguranței” civililor.

Hamas a calificat însă această acțiune drept „o înșelătorie flagrantă”, menită să ascundă „o crimă brutală pe care forțele de ocupație se pregătesc să o comită”.

La începutul lunii, Israelul a anunțat că pregătește o nouă ofensivă pentru a prelua controlul asupra nordului orașului Gaza, cea mai mare aglomerare urbană din enclavă. Planul a stârnit îngrijorări internaționale privind soarta celor aproximativ 2,2 milioane de locuitori ai teritoriului devastat.

Războiul a izbucnit pe 7 octombrie 2023, când Hamas a atacat sudul Israelului, ucigând 1.200 de persoane și luând 251 de ostatici, potrivit autorităților israeliene. Ca răspuns, ofensiva militară israeliană a provocat până acum moartea a peste 61.000 de palestinieni, conform Ministerului Sănătății din Gaza, și a generat o criză alimentară severă, strămutarea internă a majorității populației și distrugerea unei mari părți a enclavei.

