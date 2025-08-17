Hamas respinge planul Israelului de relocare a locuitorilor din Gaza

Stiri externe
17-08-2025 | 16:15
Qassam, Hamas
Getty

Gruparea palestiniană Hamas a declarat duminică, la Cairo, că planul Israelului de a reloca locuitorii din orașul Gaza reprezintă „un nou val de genocid și strămutare” pentru sute de mii de oameni, transmite Reuters.

 

autor
Ioana Andreescu

Israelul a anunțat că, începând de duminică, va amplasa corturi și alte echipamente de adăpost în sudul Fâșiei Gaza, pentru a reloca populația din zonele de conflict, măsură prezentată drept destinată „asigurării siguranței” civililor.

Hamas a calificat însă această acțiune drept „o înșelătorie flagrantă”, menită să ascundă „o crimă brutală pe care forțele de ocupație se pregătesc să o comită”.

La începutul lunii, Israelul a anunțat că pregătește o nouă ofensivă pentru a prelua controlul asupra nordului orașului Gaza, cea mai mare aglomerare urbană din enclavă. Planul a stârnit îngrijorări internaționale privind soarta celor aproximativ 2,2 milioane de locuitori ai teritoriului devastat.

Războiul a izbucnit pe 7 octombrie 2023, când Hamas a atacat sudul Israelului, ucigând 1.200 de persoane și luând 251 de ostatici, potrivit autorităților israeliene. Ca răspuns, ofensiva militară israeliană a provocat până acum moartea a peste 61.000 de palestinieni, conform Ministerului Sănătății din Gaza, și a generat o criză alimentară severă, strămutarea internă a majorității populației și distrugerea unei mari părți a enclavei.

Citește și
Marco Rubio
Marco Rubio îl acuză pe Emmanuel Macron că este responsabil pentru eşecul negocierilor dintre Israel şi Hamas
Locul din România, ”ascuns” în mijlocul naturii, considerat o ”oază de sănătate”. Are proprietăți curative și este gratuit

Sursa: News.ro

Etichete: israel, hamas, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 17-08-2025 16:15

Articol recomandat de sport.ro
Ireal! Scor de maidan într-un meci din Liga 2
Ireal! Scor de maidan într-un meci din Liga 2
Citește și...
Proiecția unui film despre masacrul din 7 octombrie, anulată pentru drepturi de autor: Nu au obținut acordul teroriștilor
Stiri externe
Proiecția unui film despre masacrul din 7 octombrie, anulată pentru drepturi de autor: Nu au obținut acordul teroriștilor

Festivalul de film de la Toronto a anulat proiecția unui documentar despre atacul de pe 7 octombrie, invocând proprietatea Hamas asupra imaginilor care prezentau masacrarea oamenilor.  

Marco Rubio îl acuză pe Emmanuel Macron că este responsabil pentru eşecul negocierilor dintre Israel şi Hamas
Stiri externe
Marco Rubio îl acuză pe Emmanuel Macron că este responsabil pentru eşecul negocierilor dintre Israel şi Hamas

Secretarul de stat american Marco Rubio l-a acuzat pe Emmanuel Macron că este parţial responsabil pentru eşecul negocierilor de încetare a focului dintre Israel şi Hamas, după ce liderul francez a anunţat recunoaşterea statului Palestina în septembrie.

Netanyahu: „Ocuparea orașului Gaza este cea mai bună modalitate de a pune rapid capăt războiului”
Stiri externe
Netanyahu: „Ocuparea orașului Gaza este cea mai bună modalitate de a pune rapid capăt războiului”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat presei că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” Hamas, informează BBC.

Recomandări
Marile puteri ale Europei strâng rândurile în jurul lui Zelenski. Inclusiv șeful NATO se duce la Casa Albă să-l susțină
Stiri externe
Marile puteri ale Europei strâng rândurile în jurul lui Zelenski. Inclusiv șeful NATO se duce la Casa Albă să-l susțină

Liderii europeni și ai NATO se vor alătura președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la întâlnirea sa crucială cu președintele Donald Trump, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă în care se află România o reprezintă adoptarea pachetului numărul 2 de măsuri şi a altor pachete de reformă a aparatului de stat.

„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin
Stiri externe
„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin

Fox News a publicat o scrisoare de la soția președintelui american Donald Trump, Melania, adresată președintelui rus Vladimir Putin.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 17 August 2025

02:13:00

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12