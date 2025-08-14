Proiecția unui film despre masacrul din 7 octombrie, anulată pentru drepturi de autor: Nu au obținut acordul teroriștilor

Festivalul de film de la Toronto a anulat proiecția unui documentar despre atacul de pe 7 octombrie, invocând proprietatea Hamas asupra imaginilor care prezentau masacrarea oamenilor.

Festivalul Internațional de Film de la Toronto (TIFF) a anunțat săptămâna aceasta că a anulat invitația de a proiecta un documentar despre atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, din cauza unor presupuse preocupări legate de drepturile de autor, provenite din faptul că realizatorii nu au primit permisiunea teroriștilor Hamas ale căror clipuri sunt prezentate în film, scrie The Times of Israel.

În replică, ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, a comentat: ”Acest festival i-ar fi cerut lui Hitler aprobarea de a utiliza filmările de la Auschwitz”.

Festivalul urma să prezinte „Drumul dintre noi: Salvarea supremă”, care spune povestea generalului-maior (în rezervă) Noam Tibon, pornit să-și salveze fiul, jurnalistul Amir Tibon, și familia acestuia, în timp ce erau atacați de teroriști conduși de Hamas la domiciliul lor din kibuțul Nahal Oz. Filmul a fost creat de regizorul canadian Barry Avrich.

Filmul conține imagini surprinse de camerele teroriștilor, care și-au filmat atrocitățile în timp ce masacrau comunitățile israeliene. Peste un sfert dintre cei 400 de locuitori ai orașului Nahal Oz au fost uciși sau luați ostatici în acea zi.

Pretext oficial: Nu exista acordul teroriștilor pentru imaginile filmate și distribuite chiar de ei

Vestea despre retragerea invitației filmului a fost publicată pentru prima dată în Deadline, care a precizat că TIFF a retras proiecția din cauza fricii că protestatarii anti-Israel ar putea perturba festivalul, precum și din cauza problemei drepturilor de autor.

Surse apropiate producției filmului au declarat că motivul pretins al festivalului pentru anulare a fost acela că realizatorii nu primiseră permisiunea explicită de a utiliza videoclipuri cu teroriștii Hamas în timpul atacului, festivalul temându-se de un potențial proces.

Într-o declarație de miercuri la știrile Canalului 12, producătoarea executivă Talia Harris Ram a confirmat acest lucru, numind sec decizia „o mică glumă”.

„Subiectul drepturilor creatorilor este ceva cu care lucrez în mod regulat”, a spus ea. „Nu există nicio problemă legală cu afișarea acestor clipuri, care au fost deja transmise în direct pe 7 octombrie. Din punctul de vedere al proprietății intelectuale, acestea sunt în mod clar în domeniul public”.

Motivul real: TIFF se temea de ”perturbări semnificative” dacă se proiecta filmul

Harris Ram a spus că decizia TIFF a fost frustrantă, dar nu complet imprevizibilă. „Să spunem doar că, atunci când mi-am cumpărat biletul la Toronto, m-am asigurat că poate fi anulat”, a spus ea. „Știam că se poate întâmpla așa ceva”.

Un purtător de cuvânt al TIFF a declarat pentru Deadline: „Invitația pentru filmul documentar canadian The Road Between Us: The Ultimate Rescue a fost retrasă de TIFF deoarece nu au fost îndeplinite cerințele generale pentru includerea în festival și condițiile solicitate la invitația inițială a filmului, inclusiv autorizația legală pentru toate materialele video”.

„Scopul condițiilor solicitate a fost de a proteja TIFF de implicațiile legale și de a permite TIFF să gestioneze și să atenueze riscurile anticipate și cunoscute legate de proiecția unui film despre un subiect extrem de sensibil, inclusiv potențiala amenințare cu perturbări semnificative”, au adăugat aceștia.

După anunț, cineaștii au declarat pentru Deadline: „Suntem șocați și întristați că un venerabil festival de film și-a sfidat misiunea și și-a cenzurat propria programare refuzând acest film”.

