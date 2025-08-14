Proiecția unui film despre masacrul din 7 octombrie, anulată pentru drepturi de autor: Nu au obținut acordul teroriștilor

Stiri externe
14-08-2025 | 18:04
teroristi hamas
Shutterstock

Festivalul de film de la Toronto a anulat proiecția unui documentar despre atacul de pe 7 octombrie, invocând proprietatea Hamas asupra imaginilor care prezentau masacrarea oamenilor.  

autor
Cristian Anton

Festivalul Internațional de Film de la Toronto (TIFF) a anunțat săptămâna aceasta că a anulat invitația de a proiecta un documentar despre atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, din cauza unor presupuse preocupări legate de drepturile de autor, provenite din faptul că realizatorii nu au primit permisiunea teroriștilor Hamas ale căror clipuri sunt prezentate în film, scrie The Times of Israel.

În replică, ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, a comentat: ”Acest festival i-ar fi cerut lui Hitler aprobarea de a utiliza filmările de la Auschwitz”.

Festivalul urma să prezinte „Drumul dintre noi: Salvarea supremă”, care spune povestea generalului-maior (în rezervă) Noam Tibon, pornit să-și salveze fiul, jurnalistul Amir Tibon, și familia acestuia, în timp ce erau atacați de teroriști conduși de Hamas la domiciliul lor din kibuțul Nahal Oz. Filmul a fost creat de regizorul canadian Barry Avrich.

Filmul conține imagini surprinse de camerele teroriștilor, care și-au filmat atrocitățile în timp ce masacrau comunitățile israeliene. Peste un sfert dintre cei 400 de locuitori ai orașului Nahal Oz au fost uciși sau luați ostatici în acea zi.

Citește și
Qassam, Hamas
Sistemul secret folosit de Hamas pentru a plăti salariile angajaților săi: ”De fiecare dată îmi iau rămas bun de la copii”

Pretext oficial: Nu exista acordul teroriștilor pentru imaginile filmate și distribuite chiar de ei

Vestea despre retragerea invitației filmului a fost publicată pentru prima dată în Deadline, care a precizat că TIFF a retras proiecția din cauza fricii că protestatarii anti-Israel ar putea perturba festivalul, precum și din cauza problemei drepturilor de autor.

Surse apropiate producției filmului au declarat că motivul pretins al festivalului pentru anulare a fost acela că realizatorii nu primiseră permisiunea explicită de a utiliza videoclipuri cu teroriștii Hamas în timpul atacului, festivalul temându-se de un potențial proces.

Într-o declarație de miercuri la știrile Canalului 12, producătoarea executivă Talia Harris Ram a confirmat acest lucru, numind sec decizia „o mică glumă”.

Subiectul drepturilor creatorilor este ceva cu care lucrez în mod regulat”, a spus ea. „Nu există nicio problemă legală cu afișarea acestor clipuri, care au fost deja transmise în direct pe 7 octombrie. Din punctul de vedere al proprietății intelectuale, acestea sunt în mod clar în domeniul public”.

Motivul real: TIFF se temea de ”perturbări semnificative” dacă se proiecta filmul

Harris Ram a spus că decizia TIFF a fost frustrantă, dar nu complet imprevizibilă. „Să spunem doar că, atunci când mi-am cumpărat biletul la Toronto, m-am asigurat că poate fi anulat”, a spus ea. „Știam că se poate întâmpla așa ceva”.

Un purtător de cuvânt al TIFF a declarat pentru Deadline: „Invitația pentru filmul documentar canadian The Road Between Us: The Ultimate Rescue a fost retrasă de TIFF deoarece nu au fost îndeplinite cerințele generale pentru includerea în festival și condițiile solicitate la invitația inițială a filmului, inclusiv autorizația legală pentru toate materialele video”.

Scopul condițiilor solicitate a fost de a proteja TIFF de implicațiile legale și de a permite TIFF să gestioneze și să atenueze riscurile anticipate și cunoscute legate de proiecția unui film despre un subiect extrem de sensibil, inclusiv potențiala amenințare cu perturbări semnificative”, au adăugat aceștia.

După anunț, cineaștii au declarat pentru Deadline: „Suntem șocați și întristați că un venerabil festival de film și-a sfidat misiunea și și-a cenzurat propria programare refuzând acest film”.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Sursa: StirilePROTV

Etichete: israel, masacru, suspendare, festival de film, documentar, teroristi, hamas, drepturi de autor, festivalul de film de la toronto, Festivalul de la Toronto,

Dată publicare: 14-08-2025 17:30

Articol recomandat de sport.ro
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Citește și...
Netanyahu: „Ocuparea orașului Gaza este cea mai bună modalitate de a pune rapid capăt războiului”
Stiri externe
Netanyahu: „Ocuparea orașului Gaza este cea mai bună modalitate de a pune rapid capăt războiului”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat presei că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” Hamas, informează BBC.

Sistemul secret folosit de Hamas pentru a plăti salariile angajaților săi: ”De fiecare dată îmi iau rămas bun de la copii”
Stiri externe
Sistemul secret folosit de Hamas pentru a plăti salariile angajaților săi: ”De fiecare dată îmi iau rămas bun de la copii”

După aproape doi ani de război, capacitatea militară a Hamas este grav slăbită, iar conducerea sa politică se află sub o presiune intensă.

Şefa diplomaţiei europene: „Imaginile cu ostaticii israelieni sunt îngrozitoare şi demonstrează barbaria Hamas”
Stiri externe
Şefa diplomaţiei europene: „Imaginile cu ostaticii israelieni sunt îngrozitoare şi demonstrează barbaria Hamas”

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a denunţat duminică "imaginile îngrozitoare cu ostatici israelieni" în Gaza, cerând eliberarea lor "imediată" în urma publicării unor înregistrări video de către Hamas şi Jihadul Islamic, relatează AFP.

Mai multe țări cer dezarmarea Hamas. Controlul din Gaza trebuie să revină Autorității Palestiniene pentru pace durabilă
Stiri externe
Mai multe țări cer dezarmarea Hamas. Controlul din Gaza trebuie să revină Autorității Palestiniene pentru pace durabilă

17 ţări, printre care Arabia Saudită, Qatar şi Egipt, au cerut mişcării islamiste Hamas să depună armele şi să transfere controlul către Autoritatea Palestiniană. Solicitarea a fost făcută într-o conferinţă ONU pentru susţinerea soluţiei cu două state.

Ultimatumul Israelului: Hamas va fi „distrus” dacă refuză propunerea americană de armistițiu
Stiri externe
Ultimatumul Israelului: Hamas va fi „distrus” dacă refuză propunerea americană de armistițiu

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a lansat vineri un ultimatum către gruparea palestiniană Hamas, amenințând că aceasta "va fi distrusă" dacă nu acceptă termenii propunerii de armistițiu formulate de Statele Unite.

Recomandări
Reacția lui Arafat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la 10 ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi
Stiri actuale
Reacția lui Arafat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la 10 ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi, că nu DSU se ocupă de aceste centre.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
Stiri externe
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Întâlnirea de la Anchorage (Alaska) între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30 GMT (22:30 ora României) a anunţat joi Kremlinul, citat de AFP.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 August 2025

45:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12