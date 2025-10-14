Hamas a publicat imagini cu execuții în stradă. Opt bărbați, acuzați că au colaborat cu Israelul

Stiri externe
14-10-2025 | 22:19
hamas
Getty

Televiziunea organizaţiei islamiste palestiniene Hamas a difuzat o înregistrare video despre care afirmă că prezintă execuţia în stradă a opt bărbaţi, presupuşi colaboratori cu Israelul, în oraşul Gaza, transmite marţi AFP, preluat de Agerpres.

autor
Sabrina Saghin

Agenţia nu a fost în măsură să verifice rapid autenticitatea şi data filmării. Materialul a apărut luni seara pe canalul de Telegram al televiziunii Al-Aqsa, însoţit de o explicaţie: „Rezistenţa execută pedeapsa cu moartea a mai multor colaboratori şi infractori în oraşul Gaza".

Pot fi văzuţi opt bărbaţi cu mâinile legate la spate şi legaţi la ochi sau având capetele învelite, puşi să îngenuncheze aliniaţi, apoi ucişi cu câte o rafală de armă automată de călăii aflaţi în spatele lor.

Sursa: Agerpres

Etichete: israel, Palestina, Fâșia Gaza, Execuții,

Dată publicare: 14-10-2025 22:18

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Momentele emoționante în care ostaticii eliberați de Hamas s-au putut întâlni, în sfârșit, cu familiile, în imagini
Stiri externe
Momentele emoționante în care ostaticii eliberați de Hamas s-au putut întâlni, în sfârșit, cu familiile, în imagini

Ultimii 20 de ostatici ținuți de Hamas în Gaza au revenit în Israel, după doi ani de captivitate. Însă doar rămășițele pământești a patru dintre cei 28 de ostatici care n-au supraviețuit au fost predate.

Netanyahu promite respectarea acordului cu Hamas și îl laudă pe Trump: „Voi respecta această pace
Stiri externe
Netanyahu promite respectarea acordului cu Hamas și îl laudă pe Trump: „Voi respecta această pace"

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a declarat luni în parlamentul israelian angajamentul față de acordul cu gruparea palestiniană Hamas pentru încetarea războiului din Fâșia Gaza.

Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni în viață. Donald Trump, discurs în Parlament: ”Israelul a câștigat tot ce putea”
Stiri externe
Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni în viață. Donald Trump, discurs în Parlament: ”Israelul a câștigat tot ce putea”

Toți ostaticii israelieni în viață au fost eliberați de Hamas, a anunțat luni gruparea armată palestiniană. Cadavrele ostaticilor decedați vor fi predate ulterior, a adăugat Hamas.  

Recomandări
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul
Stiri actuale
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Coaliția de guvernare încearcă să ajungă la o concluzie privind salariul minim pe economie anul viitor - dacă va crește sau nu. Decizia va fi luată de Guvern după consultări cu patronatele și sindicatele.

Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii
Stiri Politice
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare
Stiri Politice
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Octombrie 2025

45:41

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28