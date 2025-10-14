Hamas a publicat imagini cu execuții în stradă. Opt bărbați, acuzați că au colaborat cu Israelul

Televiziunea organizaţiei islamiste palestiniene Hamas a difuzat o înregistrare video despre care afirmă că prezintă execuţia în stradă a opt bărbaţi, presupuşi colaboratori cu Israelul, în oraşul Gaza, transmite marţi AFP, preluat de Agerpres.

Agenţia nu a fost în măsură să verifice rapid autenticitatea şi data filmării. Materialul a apărut luni seara pe canalul de Telegram al televiziunii Al-Aqsa, însoţit de o explicaţie: „Rezistenţa execută pedeapsa cu moartea a mai multor colaboratori şi infractori în oraşul Gaza".

Pot fi văzuţi opt bărbaţi cu mâinile legate la spate şi legaţi la ochi sau având capetele învelite, puşi să îngenuncheze aliniaţi, apoi ucişi cu câte o rafală de armă automată de călăii aflaţi în spatele lor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













