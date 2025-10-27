Guvernul SUA anunță că nu va mai plăti ajutorul alimentar pentru 40 de milioane de americani: ”S-au epuizat fondurile”

27-10-2025 | 10:02
Ajutorul alimentar de care beneficiază peste 40 de milioane de americani nu va mai fi distribuit începând din luna noiembrie, din cauza blocajului actual al guvernului SUA, a anunțat Departamentului Agriculturii al SUA.

„Concluzia este că fondurile s-au epuizat”, a transmis departamentul într-un comunicat publicat pe site-ul său, în care a dat vina pe democrații din Senat pentru impasul creat, potrivit BBC.

Programul de asistență nutrițională suplimentară (Snap) este utilizat de unul din opt americani și joacă un rol vital în bugetul multor familii pentru cumpărături alimentare.

La începutul acestei luni, administrația Trump a refuzat să utilizeze un fond de urgență care ar fi continuat să ofere beneficii, afirmând că banii erau necesari pentru potențiale situații de urgență, cum ar fi dezastrele naturale.

Democrații l-au condamnat pe președintele Donald Trump pentru refuzul de a utiliza fondul de urgență.

„Aceasta este probabil cea mai crudă și ilegală încălcare comisă până acum de administrația Trump”, au spus vineri, într-o declarație comună, congresmenele Rosa DeLauro și Angie Craig.

Ele l-au criticat, de asemenea, pe Trump pentru că a acordat asistență Argentinei și a construit o nouă sală de bal la Casa Albă în timpul ”shutdown”-ului guvernamental.

Potrivit Centrului pentru Buget și Priorități Politice (CBPP), un grup de reflecție axat pe politici care ajută familiile cu venituri mici, fondul de urgență ar acoperi însă doar aproximativ 60 % din beneficiile pe o lună.

Într-o scrisoare trimisă vineri departamentului agriculturii, membrii democrați ai Camerei Reprezentanților au afirmat că există încă „fonduri semnificative disponibile în rezerva de urgență a programului Snap – pe care Congresul o pune la dispoziție tocmai din acest motiv – care pot fi utilizate pentru a finanța cea mai mare parte a prestațiilor din noiembrie”.

Ei i-au cerut secretarului agriculturii, Brooke Rollins, să elibereze rezervele și apoi să transfere alte fonduri disponibile în departamentul său pentru a finanța integral programul pentru luna respectivă.

Într-o notă obținută de mass-media americană, Rollins a afirmat că rezerva poate fi utilizată numai pentru „situații de urgență reale”, în special dezastre naturale.

Anterior, în planul publicat pentru închiderea administrației, departamentul său a declarat că va împiedica concedierea unui număr mic de angajați pentru a opera programul, menționând că Congresul a creat „fonduri de urgență multianuale” pentru a se asigura că statele pot continua să distribuie prestațiile.

Cum au funcționat ajutoarele SUA pentru alimente

Sistemul Snap funcționează prin carduri de debit reîncărcabile pe care oamenii le pot folosi pentru a cumpăra produse alimentare de bază.

O familie de patru persoane primește în medie 715 dolari pe lună, potrivit CBPP, ceea ce înseamnă puțin mai puțin de 6 dolari pe zi de persoană.

Programele sunt administrate de statele federale, o mare parte din finanțare provenind de la guvernul federal.

Mai multe state s-au angajat să utilizeze fonduri proprii pentru a acoperi eventualele deficite, însă guvernul federal a avertizat că acestea nu vor fi rambursate.

Unele state, printre care Massachusetts – unde se estimează că un milion de persoane vor pierde beneficiile – au declarat că nu dispun de fonduri suficiente pentru a compensa lipsa de fonduri.

Multe state colaborează cu persoanele din programul Snap pentru a încerca să găsească cantine sociale și surse alternative de hrană, iar California a mobilizat Garda Națională pentru a ajuta la distribuirea alimentelor.

Duminică, blocajul guvernamental din SUA (”shutdown”, n. red.) a intrat în a 26-a zi, devenind al doilea cel mai lung blocaj din istorie.

Sursa: BBC

Etichete: SUA, alimente, ajutoare, shutdown,

Dată publicare: 27-10-2025 09:36

