Israelul a atacat din nou Fâșia Gaza, după armistițiul lui Trump. Cel puțin 24 de oameni au murit, iar alți 54 sunt răniți

Stiri externe
22-11-2025 | 20:31
Mushtaha turn, cladire gaza
PRO TV

Armata Isarelului a lansat sâmbătă atacuri aeriene împotriva militanților Hamas din Gaza, contrar armistițiului care a început pe 10 octombrie. 

autor
Cristian Matei

Oficialii din domeniul sănătății din Gaza au raportat cel puțin 24 de persoane ucise și alte 54 rănite, inclusiv copii, potrivit Associated Press.

Atacurile israeliene au avut loc în contextul în care se intensifica presiunea internațională asupra Fâșiei Gaza, Consiliul de Securitate al ONU aprobând luni planul SUA de securizare și guvernare a teritoriului.

Acesta autorizează o forță internațională de stabilizare să asigure securitatea, aprobă o autoritate de tranziție care va fi supravegheată de președintele Donald Trump și prevede o posibilă cale viitoare către un stat palestinian independent.

Israelul a mai efectuat anterior valuri similare de atacuri după ce au fost raportate atacuri asupra forțelor sale. Cel puțin 33 de palestinieni au fost uciși într-o perioadă de 12 ore, miercuri și joi, majoritatea femei și copii, au declarat oficialii din domeniul sănătății.

Citește și
consiliul de securitate onu
Planul de Pace al lui Trump în Gaza, susținut de ONU. Rusia și China s-au abținut de la vot

Una dintre loviturile de sâmbătă a vizat un vehicul, ucigând 11 persoane și rănind peste 20 de palestinieni în cartierul Rimal din orașul Gaza, a declarat Rami Mhanna, directorul general al spitalului Shifa, unde au fost transportate victimele.

Majoritatea răniților erau copii, a declarat directorul Mohamed Abu Selmiya.

O înregistrare a Associated Press a arătat copii și alte persoane inspectând vehiculul carbonizat, al cărui acoperiș fusese distrus.

O nouă provocare pe TikTok s-ar putea transforma în tragedie. Tot mai mulți tineri din California participă la trend

Sursa: Associated Press

Etichete: razboi, israel, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 22-11-2025 20:31

