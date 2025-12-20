Guvernul britanic, presat să obțină extrădarea lui Andrew Tate din Dubai pentru a fi judecat în UK: „O oportunitate de aur”

20-12-2025 | 19:31
tristan si andrew tate
Prim-ministrul britanic Keir Starmer se confruntă cu presiuni pentru a profita de o deplasare a lui Andrew Tate în Dubai și a obține extrădarea sa în Marea Britanie, potrivit dpa.

Aura Trif

În contextul în care Tate, în vârstă de 39 de ani şi autointitulat misogin, urma să participe sâmbătă la o gală de box în Dubai, fosta titulară a Internelor Priti Patel a amintit că "fraţii Tate se confruntă cu acuzaţii extrem de grave", iar "prim-ministrul trebuie să solicite autorităţilor din Dubai să-i aresteze când vor veni în vizită şi să-i extrădeze, astfel încât să poată avea loc un proces judiciar adecvat".

Emily Darlington, deputată laburistă, care a făcut campanie în numele presupuselor victime ale lui Tate, a calificat la rândul ei drept "un afront la adresa justiţiei faptul că fraţilor Tate li se permite să cutreiere liber lumea, în timp ce presupusele lor victime nici măcar nu pot intra pe reţelele de socializare de teama de a fi hărţuite şi de a le fi expuse locaţiile".

"Prea des vedem în societatea noastră că victimele şi supravieţuitorii sunt cei ale căror vieţi sunt îngrădite, în timp ce agresorii se sustrag justiţiei", a subliniat ea.

Ce spune reprezentantul victimelor

Matt Jury, de la McCue Jury and Partners, ce reprezintă patru femei care au intentat un proces civil împotriva lui Tate, l-a îndemnat de asemenea pe Starmer să ia măsuri, atenţionând că "guvernul britanic are o oportunitate de aur în acest weekend pentru a-l aresta pe Andrew Tate în Dubai şi a-l aduce în sfârşit în faţa instanţei în Regatul Unit".

andrew tate
Andrew Tate, după ce a scăpat de dosarul penal din Marea Britanie: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie”

"Dacă vrei să-i înveţi pe băieţi despre pericolele misoginismului, începe prin a le arăta că există consecinţe", a adăugat acesta, în contextul în care guvernul britanic a anunţat recent un program de instruire pentru profesori pentru a identifica şi a combate semnele de sexism în sălile de cursuri, în cadrul unei strategii naţionale ce vizează lupta împotriva violenţelor comise asupra femeilor.

Andrew Tate şi fratele său, Tristan, se confruntă cu multiple acuzaţii în Regatul Unit, inclusiv viol, agresiune, trafic de persoane şi proxenetism. Poliţia din Bedfordshire a obţinut un mandat european de arestare împotriva lor, dar a convenit să permită finalizarea mai întâi a unor proceduri judiciare separate în România împotriva lor pentru viol şi trafic de persoane.

Hotelurile și pensiunile se pregătesc pentru Crăciun, turiștii găsesc încă locuri libere, deși zăpada lipsește

Cum a ajuns România pe prima pagină a New York Times cu cazul fraților Tate
Cum a ajuns România pe prima pagină a New York Times cu cazul fraților Tate

Celebrul New York Times publică astăzi, pe prima pagină, un amplu dosar despre frații Andrew și Tristan Tate și despre felul în care au reușit să plece din România, deși erau anchetați pentru trafic de persoane, viol și agresiuni asupra unor minore.

Andrew Tate, după ce a scăpat de dosarul penal din Marea Britanie: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie”
Andrew Tate, după ce a scăpat de dosarul penal din Marea Britanie: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie”

Andrew Tate a reacționat după ce a scăpat de urmărirea penală î Marea Britanie, într-un dosar în care era acuzat de violență sexuală de patru femei. El s-a comparat cu președintele american, Donald Trump.

 

Andrew Tate scapă de urmărirea penală în cazul plângerilor formulate de patru femei într-un proces civil în Marea Britanie
Andrew Tate scapă de urmărirea penală în cazul plângerilor formulate de patru femei într-un proces civil în Marea Britanie

Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a anunțat luni că nu există suficiente dovezi pentru a-l urmări penal pe Andrew Tate în cazul acuzațiilor aduse de patru femei, aflate acum într-un proces civil la Înalta Curte din Londra.

Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Federația Rusă a pus capăt acordurile militare bilaterale încheiate în anii 90 cu 11 țări, printre care și cel încheiat cu România în martie 1994. Au fost, de asemenea, reziliate acordurile parafate cu state precum Germania, Marea Britanie și Polonia.

 

Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, sâmbătă, că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din justiție.  

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

