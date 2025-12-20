Guvernul britanic, presat să obțină extrădarea lui Andrew Tate din Dubai pentru a fi judecat în UK: „O oportunitate de aur”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer se confruntă cu presiuni pentru a profita de o deplasare a lui Andrew Tate în Dubai și a obține extrădarea sa în Marea Britanie, potrivit dpa.

În contextul în care Tate, în vârstă de 39 de ani şi autointitulat misogin, urma să participe sâmbătă la o gală de box în Dubai, fosta titulară a Internelor Priti Patel a amintit că "fraţii Tate se confruntă cu acuzaţii extrem de grave", iar "prim-ministrul trebuie să solicite autorităţilor din Dubai să-i aresteze când vor veni în vizită şi să-i extrădeze, astfel încât să poată avea loc un proces judiciar adecvat".

Emily Darlington, deputată laburistă, care a făcut campanie în numele presupuselor victime ale lui Tate, a calificat la rândul ei drept "un afront la adresa justiţiei faptul că fraţilor Tate li se permite să cutreiere liber lumea, în timp ce presupusele lor victime nici măcar nu pot intra pe reţelele de socializare de teama de a fi hărţuite şi de a le fi expuse locaţiile".

"Prea des vedem în societatea noastră că victimele şi supravieţuitorii sunt cei ale căror vieţi sunt îngrădite, în timp ce agresorii se sustrag justiţiei", a subliniat ea.

Ce spune reprezentantul victimelor

Matt Jury, de la McCue Jury and Partners, ce reprezintă patru femei care au intentat un proces civil împotriva lui Tate, l-a îndemnat de asemenea pe Starmer să ia măsuri, atenţionând că "guvernul britanic are o oportunitate de aur în acest weekend pentru a-l aresta pe Andrew Tate în Dubai şi a-l aduce în sfârşit în faţa instanţei în Regatul Unit".

"Dacă vrei să-i înveţi pe băieţi despre pericolele misoginismului, începe prin a le arăta că există consecinţe", a adăugat acesta, în contextul în care guvernul britanic a anunţat recent un program de instruire pentru profesori pentru a identifica şi a combate semnele de sexism în sălile de cursuri, în cadrul unei strategii naţionale ce vizează lupta împotriva violenţelor comise asupra femeilor.

Andrew Tate şi fratele său, Tristan, se confruntă cu multiple acuzaţii în Regatul Unit, inclusiv viol, agresiune, trafic de persoane şi proxenetism. Poliţia din Bedfordshire a obţinut un mandat european de arestare împotriva lor, dar a convenit să permită finalizarea mai întâi a unor proceduri judiciare separate în România împotriva lor pentru viol şi trafic de persoane.

