„Acum îi putem lăsa pe acești infractori să moară în anonimat, în timp ce noi vom continua să ne amintim de victime și să le onorăm memoria”, a declarat acesta într-o scrisoare, relatează BBC.

Decizia de a-i cruța pe condamnații la moarte are, în mare parte, un caracter simbolic într-un stat în care nicio execuție nu a mai avut loc din 2006.

Totuși, experții spun că măsura ar putea economisi anual milioane de dolari din cheltuielile judiciare. Doar 13 deținuți au fost executați de când alegătorii au reintrodus pedeapsa capitală, în 1978.

Decizia vine în contextul în care Newsom, liderul democrat al celui mai populat stat american, este vehiculat ca posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2028.

Guvernatorul a luat decizia în ultimele luni ale mandatului său

Newsom, care nu mai poate candida pentru un nou mandat de guvernator din cauza limitei constituționale, se apropie de ultimele luni la conducerea statului.

Colegul său de partid, democratul Xavier Becerra, este considerat favorit să preia funcția după alegerile de la jumătatea mandatului, programate marți.

În scrisoarea sa, Newsom a explicat că își exercită prerogativa constituțională de clemență pentru a transforma pedepsele cu moartea în închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate.

„După aproape 30 de ani în funcții publice, am ajuns să înțeleg limitele a ceea ce guvernul poate realiza în mod just”, a declarat Newsom.

„Am luat această decizie deoarece cred cu tărie că uciderea autorizată de stat este incompatibilă cu valorile Californiei, subminează fundamentele sistemului nostru juridic și ne afectează pe fiecare dintre noi”, a adăugat el.

California a avut, de-a lungul timpului, cel mai mare număr de deținuți condamnați la moarte din Statele Unite.

Descriind decizia drept una dificilă, dar „dreaptă”, Newsom a spus că, deși mulți californieni consideră că persoanele care comit crime brutale merită să moară, el a ajuns la concluzia că „statul nu le poate lua viața din punct de vedere moral”.

Guvernatorul a susținut că, indiferent de criteriile de evaluare, sistemul californian de aplicare a pedepsei cu moartea „este un eșec” și că aceasta nu a fost și nu poate fi aplicată în mod echitabil, ceea ce a dus inclusiv la condamnarea unor persoane nevinovate.

Newsom recunoaște că decizia va provoca nemulțumire în California

Închisoarea pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate este cea mai severă pedeapsă pe care o poate impune în mod legal și pe care statul o poate aplica în mod etic, a afirmat Newsom.

El a recunoscut că decizia de a comuta pedepsele va stârni furie și nemulțumire în rândul unor locuitori ai Californiei și a spus că această hotărâre „va apăsa întotdeauna greu asupra mea”.

„În calitate de guvernator, îmi asum singur întreaga responsabilitate pentru această decizie și pentru consecințele sale, așa cum mi-aș fi asumat întreaga responsabilitate pentru fiecare execuție”, a scris el.

„Din acest motiv, sunt obligat să-mi urmez conștiința și, în conformitate cu atribuțiile conferite de Constituție, să iau această măsură în interesul statului California.”

Deoarece statele americane au competența de a ancheta și judeca infracțiunile, precum și de a dispune execuții, o mare parte din putere se află în mâinile guvernatorilor.

Decizia vine pe fondul creșterii numărului execuțiilor în SUA

Decizia lui Newsom vine după tentativa de execuție eșuată, care a atras atenția publicului, a unei femei din Tennessee, Christa Pike, la sfârșitul lunii septembrie, și în contextul în care numărul execuțiilor a crescut în Statele Unite.

Pentru ziua de joi sunt programate trei execuții, în statele Indiana, Florida și Alabama.

Cel puțin patru dintre cei șapte judecători ai Curții Supreme din California trebuie să aprobe comutarea pedepselor.

Nu este clar cum va afecta decizia lui Newsom deținuții condamnați la moarte, precum Keith Doolin, în vârstă de 53 de ani, condamnat la pedeapsa capitală în 1996 pentru uciderea a două lucrătoare sexuale, Inez Espinoza și Peggy Tucker, și împușcarea altor patru persoane.