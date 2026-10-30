„Nu a existat niciun moment de la acea noapte în care să nu fi simțit durere", a declarat ea într-o declarație publicată vineri de echipa sa juridică pe rețelele sociale, transmite BBC.

„Mă doare corpul. Mă dor brațele. Mă dor mâinile. Mă doare gâtul. Încă îmi este greu să vorbesc. Și durerea nu este doar fizică. Este durere în mintea și în sufletul meu”, a transmis condamnata.

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost externată din spital la sfârșitul lunii trecute, după ce a supraviețuit la două injecții letale cu pentobarbital, care au lăsat-o în stare critică.

De atunci, ea a fost trimisă înapoi în închisoarea unde și-a petrecut ultimii 30 de ani pentru uciderea lui Colleen Slemmer în 1995.

Pike ar fi singura persoană care a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală.

Avocații săi au declarat anterior că a suferit de pneumonie după tentativa de execuție, a avut umflături semnificative la brațe și nu putea înghiți.

„Îmi revin și știu că devin mai puternică. Dar vindecarea nu este același lucru cu a fi bine”, a spus ea în declarația sa de vineri.

Pike avea 18 ani când ea și iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, au bătut, torturat și ucis-o pe Slemmer, în vârstă de 19 ani, pe care o cunoscuseră la o tabără de formare profesională pentru tineri din familii cu venituri mici. Shipp a fost cruțat de pedeapsa cu moartea deoarece nu era adult din punct de vedere legal la momentul crimei. El se află și acum la închisoare.