Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a primit dozele letale de pentobarbital, însă a supraviețuit. Incidentul l-a determinat pe guvernatorul Bill Lee să suspende toate execuțiile programate, potrivit DailyMail.

Ea a fost transportată de urgență la spital și s-a crezut inițial că se afla în moarte cerebrală, până când a început să vorbească. Pe 9 octombrie, a fost externată și trimisă înapoi la închisoare.

De ce afecțiune suferă Christa Pike

Documente noi readuc în atenție informații dintr-o cerere depusă în instanță în luna ianuarie, în care avocații lui Pike avertizau că numărul trombocitelor din sângele acesteia era semnificativ crescut, cel mai probabil din cauza unei forme rare de cancer al sângelui, numită „tulburare mieloproliferativă”, potrivit unei plângeri obținute de publicația People.

Echipa sa juridică a susținut că administrarea injecției ar fi „foarte probabil să provoace durere și suferință inutile și suplimentare, teroare și umilință”.

Neoplasmul mieloproliferativ (MPN) este o afecțiune în care organismul produce prea multe globule roșii, globule albe sau trombocite. Pike a fost diagnosticată cu trombocitoză asociată MPN, ceea ce înseamnă că are un număr crescut de trombocite.

Avocații săi au afirmat că această afecțiune îi mărește riscul de edem pulmonar, adică acumularea de lichid în plămâni.

Anterior, ea solicitase să fie executată de un pluton de execuție format exclusiv din femei, în locul injecției letale, temându-se de eventualele complicații. Cu toate acestea, autoritățile din Tennessee nu au aprobat solicitarea, deoarece această metodă de execuție nu este autorizată prin lege în stat.

Avocații au mai menționat că Pike avea antecedente de dificultăți în timpul recoltării de sânge și al introducerii acelor în vene.

Pike a petrecut zece zile în spital după tentativa eșuată de execuție. Ambele brațe erau umflate, arse și acoperite de bășici din cauza medicamentului administrat.

Avocații săi au declarat că suspectează că liniile intravenoase defecte au făcut ca pentobarbitalul să ajungă în țesuturile brațelor, în loc să fie administrat direct în fluxul sanguin.

Potrivit relatărilor, Pike ar fi spus în timpul execuției: „Simt că brațul meu este pe punctul de a exploda”, „Așa se întâmplă de obicei?”.

Ea a fost externată în urmă cu aproape o lună și trimisă înapoi la centrul penitenciar pentru femei în care își ispășește pedeapsa.

Vineri, echipa sa juridică a depus o cerere de urgență, susținând că condițiile în care este ținută în prezent încalcă un acord anterior încheiat cu statul.

28 de ani petrecuți în închisoare

Christa Pike susține că a fost ținută în izolare timp de 28 de ani, ceea ce i-a afectat grav sănătatea fizică și emoțională.

Deși în 2022 a obținut un acord privind condițiile de detenție, aceasta afirmă că a fost din nou izolată după întoarcerea în închisoare, unde reclamă condiții insalubre și lipsa contactului uman.

Pike se teme și de eventualele agresiuni din partea altor deținute și solicită acces la activități comune și interacțiuni sociale.

În prima sa declarație după tentativa eșuată de execuție, a spus că suferă în continuare de dureri fizice și psihice și că izolarea îi amplifică suferința.

De ce este condamnată Christa Pike

Pike se află în închisoare din 1995, după ce și-a bătut și înjunghiat mortal colega de clasă, Colleen Slemmer.

Avea 18 ani când, împreună cu iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, a bătut-o și a ucis-o pe Slemmer, în vârstă de 19 ani, într-un centru de pregătire profesională.

Potrivit procurorilor, Pike, temându-se că Slemmer încerca să-i fure iubitul, a atras-o într-o zonă împădurită, a tăiat-o cu un cutter și a lovit-o cu o bucată mare de asfalt.

Ulterior, Shipp a sculptat o pentagramă pe corpul victimei.

Acesta avea 17 ani în momentul comiterii crimei și a fost condamnat la închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării condiționate.