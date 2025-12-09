„Este ca în perioada Covid”. „Supergripa” se răspândește în Europa: spitale pline, școli închise și revin măștile

Marea Britanie se confruntă cu un val sever și timpuriu de „supergripă”, care pune presiune pe spitale și provoacă absențe masive în școli, în timp ce autoritățile medicale recomandă măști și vaccinare, iar valul începe să se extindă și în Europa.

Epidemia de „supergripă”, care a determinat spitalele din Marea Britanie să declare incidente critice, a dus la închiderea unor școli și la revenirea obligativității purtării măștii, începe acum să se extindă și în Europa, notează Daily Mail.

Specialiștii britanici în sănătate cred că Regatul Unit s-ar putea confrunta cu cel mai grav sezon gripal din istorie. Cazurile cresc rapid și în Franța, iar în Spania cererea de măști și medicamente a explodat.

Un director din NHS a avertizat că persoanele care tușesc sau strănută ar trebui să reînceapă să poarte mască în transportul public și la birou, dacă sunt suficient de bine încât să meargă la serviciu.

Daniel Elkeles, șeful NHS Providers – organizația care reprezintă spitalele – spune că este esențial ca oamenii „să reducă riscul de a transmite virusul altcuiva”. El îi îndeamnă pe britanici să revină la obiceiurile din timpul pandemiei, purtând mască în spațiile publice și chiar la locul de muncă atunci când au simptome de răceală.

Tulpina gripală A(H3N2), supranumită acum „subclada K” sau „super-flu”, domină infectările. Liderii din sănătate avertizează că sezonul a început „neobișnuit de devreme”, iar tot mai mulți experți cer reintroducerea măștilor în spațiile aglomerate.

Problemele din Marea Britanie se extind spre restul Europei

Și alte țări europene sunt afectate: autoritățile franceze raportă creșteri în toate grupele de vârstă, iar farmaciștii din Spania spun că vânzările de măști și medicamente anti-gripale au explodat în ultimele trei săptămâni.

În Marea Britanie, guvernul a avertizat școlile să nu recurgă la închideri decât în „situații extreme”, după ce mai multe unități de învățământ au intrat în carantină locală din cauza „super-gripelor”. Directorilor li s-a transmis să ia în calcul impactul asupra educației și să limiteze pe cât posibil întreruperile.

Ministerul Educației spune că decizia aparține fiecărei școli, dar că obiectivul principal trebuie să fie menținerea cursurilor față în față. Chiar dacă numărul de absențe va crește, oficialii reamintesc că prezența la școală este „crucială pentru șansele copiilor în viață”.

Mai mulți directori au raportat creșterea numărului de îmbolnăviri, iar unele școli au interzis chiar cântatul în cadrul adunărilor, pentru a limita răspândirea virusului.

„Va fi o iarnă dificilă pentru NHS, iar cele mai recente date arată că gripa circulă la niveluri foarte ridicate”, a declarată o purtătoare de cuvânt a Guvernului a declarat pentru Daily Mail

Daniel Elkeles spune că britanicii ar trebui să revină la disciplina sanitară din perioada Covid: „Dacă tușești și strănuți, dar ești suficient de bine încât să mergi la serviciu, ar trebui să porți mască în transportul public și în spațiile publice, pentru a nu-i infecta pe ceilalți”.

El avertizează că actuala tulpină gripală este „deosebit de agresivă” și că virusul se transmite ușor. Totodată, îi îndeamnă pe oameni să se vaccineze, descriind actualul val gripal drept „un adevărat tsunami”, apărut mult mai devreme decât de obicei. „Condițiile sunt perfecte pentru răspândirea gripei: copiii sunt încă la școală, iar vremea este caldă și umedă”, a spus el.

Comunitatea medicală atrage atenția că este nevoie de „responsabilitate colectivă” pentru a ajuta NHS să treacă peste această perioadă dificilă.

Dr. Andy Whittamore, de la Asthma and Lung UK, recomandă persoanelor cu boli respiratorii să ia în calcul purtarea măștilor în spațiile aglomerate.

Guvernul britanic transmite că există recomandări „de lungă durată” pentru limitarea răspândirii infecțiilor respiratorii, dar insistă că vaccinarea rămâne cea mai bună protecție. Până acum au fost administrate aproape 17 milioane de doze de vaccin antigripal, mai mult decât în aceeași perioadă anul trecut.

Una dintre cele mai afectate școli este St Martin’s din Caerphilly, Țara Galilor, unde peste 250 de elevi și angajați s-au îmbolnăvit. Conducerea a decis o închidere temporară și o igienizare profundă, în timp ce cursurile au fost mutate online.

