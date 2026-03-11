În acest sens, serviciile de informaţii greceşti (EYP) au luat măsuri pentru consolidarea securităţii în special la baza navală Souda, situată pe insula Creta, şi la baza din Alexandroupolis, în nord-estul ţării, două dintre cele mai importante pentru Washington în sud-estul Mediteranei.

Agenţi EYP au plasat sub supraveghere sporită diferite puncte de interes din jurul acestor baze, cu scopul de a preveni eventuale acţiuni de spionaj, atacuri sau tentative de sabotaj, a informat postul privat de televiziune Skai.

Verificări în unităţi de cazare turistică

Sunt inspectate hoteluri, proprietăţi de închiriat pe termen scurt şi alte unităţi de cazare turistică pentru a se detecta sejururi neobişnuite ale persoanelor provenind din Orientul Mijlociu, precum şi ale călătorilor cu paşapoarte diferite de cele din ţara lor de origine.

Un cetăţean georgian, suspectat de spionaj

Poliţia elenă a reţinut în 2 martie un cetăţean georgian pe aeroportul internaţional din Atena, cu puţin timp înainte ca acesta să părăsească ţara. El este suspectat că ar fi spionat pentru Iran baza navală din Souda şi se află de atunci în arest preventiv.

Georgianul sosise la Atena la începutul lunii februarie din Dusseldorf (Germania), iar după câteva zile a luat un avion spre Creta, unde s-a instalat la un hotel vizavi de baza militară.

Mai multe arestări pentru spionaj în ultimele luni

În ultimele opt luni, patru persoane au fost arestate de autorităţile elene sub suspiciunea de spionaj în Creta şi Alexandroupolis, a relatat ziarul grec Efsyn.

Reţeaua de agenţi EYP a fost, de asemenea, consolidată în jurul a două baze aeriene SUA din centrul ţării, care găzduiesc drone şi au fost folosite în trecut ca punct de tranzit pentru transferul unităţilor aeropurtate americane şi al elicopterelor de atac.