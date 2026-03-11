Potrivit FT, administrația prezidențială rusă a aprobat un plan menit să îmbunătățească ratingurile Fidesz.

Acesta a fost elaborat de Agenția de Design Social (SDA), o companie legată de guvernul rus și supusă sancțiunilor occidentale.

Campania propune promovarea imaginii lui Orbán pe rețelele de socializare ca fiind un „lider puternic cu prieteni din întreaga lume” și numirea lui drept singurul candidat capabil să păstreze suveranitatea Ungariei.

Principalul său rival, Péter Magyar, președintele partidului de opoziție Tisza, va fi etichetat drept „marionetă a Bruxelles-ului fără sprijin extern”.

Planul prevede „atacuri informaționale” împotriva lui Magyar, prezentând partidul său drept o „jucărie a UE”.

Realizând că ajutorul public acordat Rusiei s-ar putea întoarce împotriva lui Orban, Agenția de Design Social, potrivit FT, nu a interacționat direct cu oficialii maghiari, ci a elaborat un plan pentru a stabili contacte cu personalități locale influente.

FT notează că numărul postărilor anti-ucrainene de pe rețelele de socializare maghiare a crescut brusc în ultimele săptămâni.

De exemplu, o postare pe Facebook a Ripost, un tabloid maghiar afiliat partidului lui Orbán, a generat peste 100.000 de reacții.

Aceasta a prezentat imagini generate de inteligența artificială cu gardieni ucraineni reținuți la Budapesta cu bani și aur în tranzit. Postarea a primit în mare parte reacții de la utilizatori străini, ceea ce, potrivit FT, este destul de neobișnuit pentru presa maghiară.

Ambasadorul rus la Budapesta, Evgheni Stanislavov, a declarat că Moscova nu este implicată în niciun fel în campania electorală maghiară. El a afirmat că Rusia dorește doar să „asigure continuarea relațiilor bilaterale normale și dezvoltarea unei cooperări reciproc avantajoase”. Guvernul maghiar neagă orice interferență rusă. Secretarul de presă al prezidențialei ruse, Dmitri Peskov, a numit raportul Financial Times „fals”.