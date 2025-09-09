Giorgia Meloni, criticată pentru că și-a petrecut un weekend cu fiica sa, la New York. Ce a declarat șefa guvernului italian
Călătoria premierului italian Giorgia Meloni alături de fiica sa în weekend la New York a stârnit critici din partea adversarilor săi politici, aceștia acuzând-o pe șefa guvernului italian că neglijează problemele statului, relatează marți dpa.
Meloni, lidera partidului de extremă dreapta Frații Italiei, a respins luni criticile, spunând că doar își îndeplinește rolul său 'cel mai natural', acela de mamă.
Ea a petrecut weekendul în metropola americană împreună cu fiica sa, Ginevra, care a însoțit-o în trecut și în călătorii oficiale în străinătate. De data aceasta, ele au mers într-o călătorie privată și au zburat cu un avion de linie.
Meloni a afirmat că weekendul în străinătate este un cadou de ziua de naștere pentru Ginevra, care urmează să împlinească 9 ani. Meloni s-a despărțit de tatăl Ginevrei, un jurnalist de televiziune, în 2023.
Politicieni din opoziție au cerut o explicație pentru motivul pentru care premierul italian nu i-a adus un ultim omagiu creatorului de modă Giorgio Armani, care a murit joi. Înmormântarea, care a avut loc luni, s-a desfășurat într-un cadru privat.
Meloni a răspuns comentariilor pe rețelele sociale. 'Am decis să îndeplinesc cel mai frumos și natural rol al meu, acela de mamă', a postat ea, fără a dezvălui unde și-a petrecut weekendul și spunând doar că a fost în străinătate.
Ea a publicat o fotografie în care poartă ochelari de soare, iar fiica sa are chipul blurat.
Biroul lui Meloni a confirmat călătoria premierului la New York, avertizând cu privire la măsuri legale împotriva răspândirii de informații false cu privire la deplasarea premierului în orașul american.
Sursa: Agerpres
