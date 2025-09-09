Giorgia Meloni, criticată pentru că și-a petrecut un weekend cu fiica sa, la New York. Ce a declarat șefa guvernului italian

Călătoria premierului italian Giorgia Meloni alături de fiica sa în weekend la New York a stârnit critici din partea adversarilor săi politici, aceștia acuzând-o pe șefa guvernului italian că neglijează problemele statului, relatează marți dpa.

Meloni, lidera partidului de extremă dreapta Frații Italiei, a respins luni criticile, spunând că doar își îndeplinește rolul său 'cel mai natural', acela de mamă.

Ea a petrecut weekendul în metropola americană împreună cu fiica sa, Ginevra, care a însoțit-o în trecut și în călătorii oficiale în străinătate. De data aceasta, ele au mers într-o călătorie privată și au zburat cu un avion de linie.

Meloni a afirmat că weekendul în străinătate este un cadou de ziua de naștere pentru Ginevra, care urmează să împlinească 9 ani. Meloni s-a despărțit de tatăl Ginevrei, un jurnalist de televiziune, în 2023.

Politicieni din opoziție au cerut o explicație pentru motivul pentru care premierul italian nu i-a adus un ultim omagiu creatorului de modă Giorgio Armani, care a murit joi. Înmormântarea, care a avut loc luni, s-a desfășurat într-un cadru privat.

Meloni a răspuns comentariilor pe rețelele sociale. 'Am decis să îndeplinesc cel mai frumos și natural rol al meu, acela de mamă', a postat ea, fără a dezvălui unde și-a petrecut weekendul și spunând doar că a fost în străinătate.

Ea a publicat o fotografie în care poartă ochelari de soare, iar fiica sa are chipul blurat.

Biroul lui Meloni a confirmat călătoria premierului la New York, avertizând cu privire la măsuri legale împotriva răspândirii de informații false cu privire la deplasarea premierului în orașul american.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













