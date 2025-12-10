Gianni Infantino este acuzat că ar fi încălcat regulile FIFA după ce i-a acordat premiul pentru pace lui Donald Trump

10-12-2025 | 12:01
Gianni Infantino
Sprijinul public exprimat de Gianni Infantino pentru Donald Trump, alături de premiul pentru pace oferit liderului american, a declanșat plângeri oficiale depuse la comisia de etică a FIFA, potrivit presei internaționale.

Ioana Andreescu

FairSquare, o organizație nonprofit pentru drepturile omului cu sediul la Londra, a anunțat marți că a depus cereri de investigare a unor presupuse încălcări ale regulilor FIFA privind neutralitatea politică, comise de Infantino, potrivit EuroNews.

FIFA a spus că comitetul său de etică nu comentează cazurile potențial în curs și nu a putut confirma primirea plângerii.

Codul de etică al FIFA prevede o suspendare din fotbal de până la doi ani pentru încălcarea obligației de neutralitate, însă nu este clar dacă acest caz va fi analizat.

Sprijinul public pentru Trump, în centrul criticilor

Infantino și-a exprimat în acest an opinii de susținere față de Trump și politicile acestuia, sugerând inclusiv că președintele american ar fi meritat Premiul Nobel pentru Pace — pe care nu l-a câștigat.

De asemenea, șeful FIFA a consolidat legăturile dintre forul fotbalistic și guvernul american înainte de Cupa Mondială masculină din 2026, găzduită în comun de SUA, Canada și Mexic.

Turneul ar trebui să genereze mai mult de 10 miliarde de dolari (8,6 miliarde de euro) pentru FIFA.

Liderii politici din toate cele trei țări gazdă s-au alăturat lui Infantino pe scenă pentru a deschide tragerea la sorți a turneului, vineri, la Washington, după ce Trump a primit primul Premiu pentru Pace decernat de FIFA.

Premiul pentru pace, considerat o încălcare a neutralității

„Acordarea unui astfel de premiu unui lider politic în funcție reprezintă în sine o încălcare clară a obligației de neutralitate a FIFA”, a declarat FairSquare în plângerea sa de opt pagini.

FIFA nu a precizat cum a fost creat premiul pentru pace luna trecută, deși persoane familiarizate cu procesul au spus în discuții private că au aflat despre el din presă.

„Dacă domnul Infantino a acționat de unul singur și fără bază legală în cadrul FIFA, acest lucru ar reprezenta un abuz grav de putere”, a transmis FairSquare.

FairSquare, un critic constant al FIFA

FairSquare a contestat anterior FIFA în legătură cu situația drepturilor omului din Arabia Saudită, gazda Cupei Mondiale 2034, standardele de guvernanță ale FIFA și investigația lentă privind posibile încălcări ale statutelor referitoare la echipele din coloniile israeliene care joacă în liga națională de fotbal.

Sursa: Euronews

Etichete: donald trump, FIFA, premiu, critici,

Dată publicare: 10-12-2025 12:01

