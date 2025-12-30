Zelenski: „Putin este dușmanul meu, dar în 2026, cu voia lui Dumnezeu, vom pune capăt războiului”

30-12-2025 | 15:51
zelenski putin
Colaj foto: AFP

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina poate accepta doar o pace care respectă poporul său, avertizează împotriva concesiilor teritoriale unilaterale și laudă sprijinul SUA pentru un plan în 20 de puncte cu Donald Trump.

Alexandru Toader

Volodimir Zelenski a declarat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea încheia în 2026, întrucât dimensiunea armatei ruse a încetat să crească pentru prima dată.

În interviul acordat Fox News, Zelenski a descris întâlnirea sa recentă cu președintele american Donald Trump la Mar-a-Lago ca fiind „foarte importantă” și „productivă”, lăudând lunile de coordonare între echipele ucrainene și americane.

„În ceea ce privește teritoriile... avem opinii diferite față de ruși, acest lucru este important, nu față de americani, ci față de ruși”, a spus el. Referitor la cele patru regiuni ocupate de Rusia – Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson – Zelenski a insistat că orice decizie teritorială trebuie să respecte legea ucraineană și voința poporului, subliniind că „300.000 de oameni locuiesc acolo... 100.000 au fost răniți, zeci au fost uciși”.

„Nu putem pur și simplu să ne retragem din teritoriile noastre... Nu este vorba doar de lege, armata noastră se află și ea acolo”, a spus Zelenski.

zelenski trump
Trump și Zelenski speră la pace, Putin „inventează” atacuri cu drone asupra casei sale. Rusia spune că vrea binele Ucrainei

Referitor la ideea unui referendum în aceste zone, el a adăugat că acesta ar putea fi o cale către acceptare, dar numai ca parte a unui compromis negociat cu atenție, care ar putea include zone economice libere cu retrageri rusești simetrice.

Despre planul de pace propus în 20 de puncte, Zelenski a dezvăluit că Ucraina a ajuns la un acord cu privire la aproape toate punctele, cu excepția unei chestiuni controversate: teritoriile pe care Rusia dorește să le anexeze.

„Am propus un compromis. Dacă realizăm zona economică liberă... și trebuie să ne retragem câțiva kilometri, înseamnă că Rusia trebuie să facă pași identici înapoi, pe aceeași distanță... Referendumul este modalitatea prin care se poate accepta sau nu acest lucru”, a mai spus el.

Recunoscând că ucrainenii sunt obosiți după ani de război, Zelenski a spus că națiunea susține în mod copleșitor pacea, dar nu cu prețul unor concesii teritoriale.

„Toată lumea vrea pace, dar doar pace”, a spus el. „Trebuie să găsim calea reală către pace, care să fie acceptabilă pentru națiunea ucraineană.”

„Acum avem o voință puternică din partea SUA de a pune capăt acestui război și mai multă presiune asupra lui Putin... Am sentimentul că președintele Trump... este pregătit să ia măsuri foarte ferme. El face asta și este pregătit”, a spus Zelensky. „De aceea cred că există posibilitatea de a pune capăt acestui război, pentru că Putin... nu înțelege ce se poate întâmpla mâine. Poate că sper, dar cred că poate aceasta este o șansă.”

Cât despre garanțiile de securitate, Zelensky a subliniat că se negociază garanții bilaterale între Ucraina și SUA, cu o propunere inițială de 15 ani supusă ratificării Congresului.

Acestea sunt „asemănătoare NATO”, dar nu sunt NATO, a spus el, și vor defini clar ce constituie o încălcare din partea Rusiei.

Zelensky a evidențiat, de asemenea, industria militară internă în creștere a Ucrainei, menționând că sute de companii produc acum drone și alte tehnologii, și și-a exprimat disponibilitatea de a co-produce cu parteneri americani.

În ceea ce privește preocupările legate de corupție, el a subliniat independența agențiilor anticorupție și și-a afirmat angajamentul față de supraveghere, reiterând în același timp că Ucraina rămâne concentrată pe război și pe sprijinul internațional.

Când a fost întrebat ce ar spune dacă ar putea vorbi direct cu Putin, Zelensky a declarat pentru Fox News că, deși personal îl consideră pe Putin un dușman, dialogul este necesar pentru a preveni o escaladare suplimentară.

„Cred că ar fi util să vorbesc [cu el]. Nu pentru că vreau. Nu vreau să vorbesc cu el, el este dușmanul meu”, a spus el.

Sursa: Kyiv Post

