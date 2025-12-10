Administrația Trump deschide anchetă privind posibile decese asociate vaccinurilor anti-Covid. FDA confirmă reexaminarea

10-12-2025 | 07:28
vaccin covid
Shutterstock

Agenţia americană a Medicamentelor (FDA) a demarat o anchetă amplă cu privire la posibile decese legate de vaccinurile împotriva Covid-19, atât la copii, cât şi la adulţi, a confirmat marţi pentru AFP un purtător de cuvânt. 

Vlad Dobrea

Această anchetă survine într-un moment în care tot mai multe voci se ridică pentru a denunţa politizarea crescândă a agenţiilor sanitare de către Robert Kennedy Jr, care a lansat o profundă schimbare a politicii americane în materie de vaccinare.

„FDA conduce o anchetă aprofundată asupra mai multor grupe de vârstă cu privire la decese potenţial legate de vaccinurile împotriva Covid”, a declarat Andrew Nixon, un purtător de cuvânt al Departamentului Sănătăţii, confirmând informaţiile publicate iniţial de Bloomberg şi Washington Post. Cu toate acestea, el nu a dorit să precizeze data la care vor fi prezentate concluziile acestei anchete, ale cărei metode şi date utilizate rămân neclare.

Eficacitatea şi siguranţa vaccinurilor anti-Covid au fost documentate de numeroase studii, la fel şi existenţa unor cazuri foarte rare de efecte secundare grave care nu pun în discuţie interesul vaccinării în majoritatea grupelor de vârstă, potrivit diverselor autorităţi sanitare din întreaga lume.

Această reexaminare, care iniţial trebuia să se concentreze pe posibile decese ale copiilor, a stârnit o polemică în ultimele săptămâni, după ce la sfârşitul lunii noiembrie a fost divulgat un document intern atribuit unui oficial de rang înalt al FDA. Acest document afirma că vaccinurile anti-Covid sunt legate de cel puţin 10 decese infantile, fără a furniza dovezi.

Zece foşti responsabili ai FDA şi-au exprimat îngrijorarea şi au făcut apel la prudenţă, reamintind că „nu a fost dezvăluită nicio explicaţie cu privire la procesul şi analizele care au condus la această nouă evaluare retrospectivă”.

Secretarul sănătăţii Robert Kennedy Jr este cunoscut pentru faptul că a difuzat informaţii false şi teorii conspiraţioniste pe această temă. În timpul pandemiei, el a calificat vaccinurile cu ARN mesager drept „cele mai mortale fabricate vreodată” şi a sugerat, în cadrul unui eveniment în faţa presei, că virusul este „ţintit etnic” pentru a afecta persoanele de culoare şi persoanele albe, în timp ce „aşkenazii şi chinezii” erau cruţaţi, afirmaţii pe care le-a negat ulterior.

