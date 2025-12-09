Răspunsul lui Zelenski pentru Trump, după ce liderul SUA a spus că este „momentul” să se organizeze alegeri în Ucraina

Rugat să răspundă la ultimul interviu acordat de Trump publicației Politico, în care acesta a afirmat că „este momentul” pentru alegeri prezidențiale în Ucraina, Zelenski a declarat: „Sunt pregătit oricând”.

În urma comentariilor lui Trump, UE a afirmat că Zelenski este președintele ales democratic al Ucrainei și că următoarele alegeri prezidențiale ar trebui organizate atunci când condițiile o vor permite.

În februarie, în timpul declarațiilor făcute jurnaliștilor la Mar-a-Lago, Trump a spus că susține cererile Rusiei ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale.

Președintele SUA a mai spus că nu se simte confortabil să o spună, dar că rata de aprobare a liderului ucrainean ar fi scăzut la 4%. Ca răspuns, președintele ucrainean a spus că Trump a devenit victima dezinformării rusești, potrivit Ukrainska Pravda.

Fără legea marţială, în vigoare de la declanşarea invaziei ruse asupra Ucrainei în februarie 2022 şi care împiedică organizarea scrutinului, alegerile prezidenţiale ucrainene ar fi trebuit să fie organizate în martie 2024.

Donald Trump a reiterat reproşurile pe care le-a formulat duminică la adresa preşedintelui ucrainean, reafirmând că Zelenski nu a citit planul său menit să pună capăt războiului în Ucraina. "Mor mulţi oameni. Prin urmare, ar fi bine ca el să-l citească", a spus Trump.

Cu atât mai mult, a apreciat Trump, cu cât Moscova "are avantajul" pe plan militar şi "l-a avut mereu". Rusia este "mult mai mare" ca adversarul său şi "la un moment dat, în general, mărimea va face diferenţa".

Rusia este în poziţie de forţă pentru a negocia, a mai subliniat el, în timp ce forţele ruse au realizat în noiembrie cea mai mare progresie a lor pe front din ultimul an, potrivit unei analize realizată de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW), potrivit Agerpres.

"Nu există nicio îndoială asupra acestui lucru", potrivit preşedintelui american.

"Acest război nu ar fi trebuit să aibă loc", a mai estimat Trump, exprimându-şi regretul cu privire la "milioanele de oameni" ucişi. "Ce lucru trist pentru umanitate", a adăugat el, denunţând ajutorul dat Ucrainei de predecesorul său democrat.

Joe "Biden le-a dat 350 de miliarde de dolari atât de prosteşte. Dacă el nu le-ar fi dat, poate că s-ar fi întâmplat altceva", a spus Donald Trump.

Potrivit lui Trump, "o parte a problemei" este că Volodimir Zelenski şi omologul său rus Vladimir Putin "se detestă cu adevărat foarte tare" şi că prin urmare este "foarte dificil pentru ei să încerce să încheie un acord".

Schimbarea puterii la Kiev este una dintre dorințele lui Vladimir Putin pentru încheierea războiului. Acesta a declarat a declarat în repetate rânduri că refuză să negocieze cu Volodimir Zelenski, deoarece îl consideră „ilegitim”.

Întrebat dacă în opinia sa Ucraina a pierdut războiul, el a răspuns că ea "a pierdut deja mult teritoriu", criticându-i în treacăt pe europeni. "Ei nu fac treabă bună (...) Ei vorbesc prea mult şi nu fac nimic concret", a estimai Trump.

Aliaţii europeni ai Ucrainei au afişat luni la Londra solidaritatea lor faţă de Kiev, care afirmă că nu are "niciun drept, nici legal, nici moral" să cedeze teritoriile cerute de Moscova.

