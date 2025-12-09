Răspunsul lui Zelenski pentru Trump, după ce liderul SUA a spus că este „momentul” să se organizeze alegeri în Ucraina

Stiri externe
09-12-2025 | 21:40
trump zelenski
AFP

Președintele Volodimir Zelenski a comentat ultima declarație a omologului său american Donald Trump, potrivit căreia „este momentul” ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale.

autor
Alexandru Toader

Rugat să răspundă la ultimul interviu acordat de Trump publicației Politico, în care acesta a afirmat că „este momentul” pentru alegeri prezidențiale în Ucraina, Zelenski a declarat: „Sunt pregătit oricând”.

În urma comentariilor lui Trump, UE a afirmat că Zelenski este președintele ales democratic al Ucrainei și că următoarele alegeri prezidențiale ar trebui organizate atunci când condițiile o vor permite.

În februarie, în timpul declarațiilor făcute jurnaliștilor la Mar-a-Lago, Trump a spus că susține cererile Rusiei ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale.

Președintele SUA a mai spus că nu se simte confortabil să o spună, dar că rata de aprobare a liderului ucrainean ar fi scăzut la 4%. Ca răspuns, președintele ucrainean a spus că Trump a devenit victima dezinformării rusești, potrivit Ukrainska Pravda.

Citește și
donald trump
Trump spune că liderii europeni sunt „slabi” și că majoritatea statelor UE se „descompun”. „Dezastrul” la care se referă

Fără legea marţială, în vigoare de la declanşarea invaziei ruse asupra Ucrainei în februarie 2022 şi care împiedică organizarea scrutinului, alegerile prezidenţiale ucrainene ar fi trebuit să fie organizate în martie 2024.

Donald Trump a reiterat reproşurile pe care le-a formulat duminică la adresa preşedintelui ucrainean, reafirmând că Zelenski nu a citit planul său menit să pună capăt războiului în Ucraina. "Mor mulţi oameni. Prin urmare, ar fi bine ca el să-l citească", a spus Trump.

Cu atât mai mult, a apreciat Trump, cu cât Moscova "are avantajul" pe plan militar şi "l-a avut mereu". Rusia este "mult mai mare" ca adversarul său şi "la un moment dat, în general, mărimea va face diferenţa".

Rusia este în poziţie de forţă pentru a negocia, a mai subliniat el, în timp ce forţele ruse au realizat în noiembrie cea mai mare progresie a lor pe front din ultimul an, potrivit unei analize realizată de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW), potrivit Agerpres.

"Nu există nicio îndoială asupra acestui lucru", potrivit preşedintelui american.

"Acest război nu ar fi trebuit să aibă loc", a mai estimat Trump, exprimându-şi regretul cu privire la "milioanele de oameni" ucişi. "Ce lucru trist pentru umanitate", a adăugat el, denunţând ajutorul dat Ucrainei de predecesorul său democrat.

Joe "Biden le-a dat 350 de miliarde de dolari atât de prosteşte. Dacă el nu le-ar fi dat, poate că s-ar fi întâmplat altceva", a spus Donald Trump.

Potrivit lui Trump, "o parte a problemei" este că Volodimir Zelenski şi omologul său rus Vladimir Putin "se detestă cu adevărat foarte tare" şi că prin urmare este "foarte dificil pentru ei să încerce să încheie un acord".

Schimbarea puterii la Kiev este una dintre dorințele lui Vladimir Putin pentru încheierea războiului. Acesta a declarat a declarat în repetate rânduri că refuză să negocieze cu Volodimir Zelenski, deoarece îl consideră „ilegitim”.

Întrebat dacă în opinia sa Ucraina a pierdut războiul, el a răspuns că ea "a pierdut deja mult teritoriu", criticându-i în treacăt pe europeni. "Ei nu fac treabă bună (...) Ei vorbesc prea mult şi nu fac nimic concret", a estimai Trump.

Aliaţii europeni ai Ucrainei au afişat luni la Londra solidaritatea lor faţă de Kiev, care afirmă că nu are "niciun drept, nici legal, nici moral" să cedeze teritoriile cerute de Moscova.

Sursa: Ukrainska Pravda, Agerpres

Etichete: Ucraina, donald trump, alegeri, Zelenski,

Dată publicare: 09-12-2025 21:25

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
Prima reacție a UE după ce Trump a spus că liderii europeni sunt „slabi”. Președintele SUA, avertizat
Stiri externe
Prima reacție a UE după ce Trump a spus că liderii europeni sunt „slabi”. Președintele SUA, avertizat

Înaltele personalități ale UE au încercat marți să clarifice lucrurile, după ce președintele american Donald Trump a catalogat Europa ca fiind un grup de țări „în declin”, conduse de lideri „slabi”.

Trump spune că liderii europeni sunt „slabi” și că majoritatea statelor UE se „descompun”. „Dezastrul” la care se referă
Stiri externe
Trump spune că liderii europeni sunt „slabi” și că majoritatea statelor UE se „descompun”. „Dezastrul” la care se referă

Președintele Donald Trump critică Europa într-un interviu pentru Politico, numind-o un grup de națiuni "în declin", conduse de lideri "slabi".

Zelenski se întâlneşte cu Papa la Roma. Preşedintele ucrainean pregăteşte o propunere revizuită a planului Trump pentru pace
Stiri externe
Zelenski se întâlneşte cu Papa la Roma. Preşedintele ucrainean pregăteşte o propunere revizuită a planului Trump pentru pace

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care-şi continuă în Italia un turneu la aliaţii europeni, urmează să trimită marţi seara, la Washington, propunerea sa revizuită a planului Trump în vederea opririi Războiului din Ucraina.

Recomandări
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”
Stiri Politice
După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

PSD acorda Guvernului României o perioadă de probă până la finalul lunii ianuarie. „Dacă nu ne plac deciziile luate, ieșim de la guvernare", anunță Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței
Stiri actuale
NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței

La 200 km de granița cu Rusia, NATO testează în Finlanda tehnologiile cu care vrea să-și întărească apărarea pe flancul estic, inclusiv în România.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Decembrie 2025

44:33

Alt Text!
La Măruță
09 Decembrie 2025

01:30:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28