Gestul amenințător făcut de Coreea de Nord, la câteva zile după vizita portavionului american în Sud

07-11-2025 | 07:27
kim jong un armata
Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre mare, în largul coastei sale estice, a afirmat, vineri, armata din Coreea de Sud. Aceasta nu a oferit alte detalii, relatează Reuters.

La rându-i, guvernul japonez a declarat, de asemenea, că Phenianul a lansat ceea ce ar putea fi o rachetă balistică, iar aceasta a căzut, cel mai probabil, în afara zonei economice exclusive a Japoniei.

Premierul Sanae Takaichi a afirmat că nu au fost confirmate relatări privind pagube.

Lansarea din Coreea de Nord vine după ce, luna trecută, au fost trase mai multe rachete cu rază scurtă de acţiune.

Ministerul Apărării din Japonia a emis, de asemenea, o declarație prin intermediul pazei de coastă la ora 12:37 p.m. KST, afirmând că a detectat o lansare. Acesta a raportat că racheta a căzut în mare la ora 12:45 p.m., indicând un timp maxim de zbor de aproximativ 10 minute.

militari nord coreeni
Doi militari nord-coreeni, prinși în Ucraina, vor să dezerteze în Sud pentru a scăpa de „o condamnare la moarte”

Se pare că este a doua lansare de rachete balistice din ultima lună, după ce Phenianul a afirmat că a testat rachete „hipersonice” pe 22 octombrie, potrivit nknews.org.

Testul aparent cu rachete de rază scurtă sau medie ar putea face parte din eforturile obișnuite de dezvoltare, după dezvăluirea mai multor sisteme de arme noi la parada militară de luna trecută, cum ar fi o nouă rachetă de lansare modulară pentru rachete balistice de rază scurtă (SRBM) și racheta balistică Hwasong-11E SRBM echipată cu un vehicul hipersonic de planare (HGV).

Dar acesta are loc și la două zile după ce portavionul nuclear american USS George Washington a sosit în portul sudic Busan din Coreea de Sud. Coreea de Nord a configurat uneori distanțele de zbor în testele cu rachete pentru a corespunde distanței dintre locul de lansare și locațiile relevante pentru evenimentele militare ale SUA și Coreei de Sud.

Sursa: News.ro / NKnews

Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de artilerie cu o oră înainte de vizita de luni secretarului american al apărării, Pete Hegseth, la graniţa intercoreeană, a indicat Seulul marţi pentru AFP, preluat de Agerpres.

Doi soldaţi nord-coreeni care luptau pentru Rusia şi au fost capturaţi de Ucraina şi-au exprimat dorinţa de a dezerta în Coreea de Sud, a declarat duminică pentru AFP o organizaţie care lucrează cu dezertori din Nord.

Preşedintele sud-coreean a solicitat ajutorul preşedintelui chinez în eforturile de a relua discuţiile cu statul vecin înarmat cu arme nucleare, Coreea de Nord.

