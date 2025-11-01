Preşedintele sud-coreean a cerut sprijinul Chinei pentru a relua dialogul cu Coreea de Nord. Xi se arată dispus să coopereze

Preşedintele sud-coreean a solicitat ajutorul preşedintelui chinez în eforturile de a relua discuţiile cu statul vecin înarmat cu arme nucleare, Coreea de Nord.

Liderul chinez s-a declarat dispus să extindă cooperarea şi să abordeze împreună provocările cu care se confruntă, a consemnat Reuters, preluat de Agerpres.

Lee l-a găzduit pe Xi la un summit şi un dineu de stat după forumul liderilor din Asia-Pacific desfăşurat în oraşul sud-coreean Gyeongju. Este vorba de prima vizită a lui Xi în ţara aliată a SUA din ultimii 11 ani. Lee, ales preşedinte în urma alegerilor anticipate din iunie, s-a angajat să întărească relaţiile cu Statele Unite fără a se îndepărta de China şi căutând să reducă tensiunile cu Coreea de Nord.

Xi reafirmă importanța relațiilor cu Seulul

Beijinul acordă o mare importanţă relaţiilor cu Seulul şi consideră Coreea de Sud un partener cooperant inseparabil, a declarat Xi înainte de convorbiri, potrivit biroului lui Lee.

„Sunt foarte optimist în ce priveşte crearea de condiţii pentru un angajament cu Coreea de Nord", a spus la rândul său Lee, referindu-se la recentele convorbiri la nivel înalt dintre China şi Coreea de Nord.

„Sper de asemenea că Coreea de Sud şi China vor profita de aceste condiţii favorabile pentru a consolida comunicarea strategică în vederea reluării dialogului cu Coreea de Nord", a adăugat preşedintele sud-coreean.

Lee a făcut apel la o abordare etapizată a denuclearizării Coreei de Nord, începând cu iniţierea de contacte şi o îngheţare a dezvoltării de arme nucleare. În schimb, într-o declaraţie difuzată sâmbătă, Phenianul, aliat militar şi economic al Chinei, a respins agenda de denuclearizare ca fiind un „vis irealizabil".

Coreea de Nord a respins în mod repetat şi explicit propunerile lui Lee, afirmând că nu va discuta niciodată cu Sudul. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că ar fi dispus să discute cu SUA dacă Washingtonul renunţă la cererile de denuclearizare, dar nu a răspuns la oferta de discuţii făcută de preşedintele american Donald Trump în timpul vizitei sale în Coreea de Sud la începutul acestei săptămâni, menţionează Reuters.

Xi propune cooperare și respect reciproc

Agenţia de presă chineză Xinhua a consemnat că liderul chinez a propus la summitul de sâmbătă modalităţi de a deschide un nou capitol în relaţii, incluzând „respectarea reciprocă a sistemelor sociale şi căilor de dezvoltare, a intereselor fundamentale şi preocupărilor majore şi gestionarea în mod corespunzător a diferenţelor prin consultări amicale".

Xi a îndemnat de asemenea la susţinerea multilateralismului şi întărirea cooperării în domenii precum inteligenţa artificială, biofarmaceuticele, industriile verzi şi îmbătrânirea populaţiei, a relatat Xinhua.

În timpul vizitei preşedintelui chinez China şi Coreea de Sud au semnat şapte acorduri, între care privind un swap valutar won-yuan şi memorandumuri de înţelegere privind criminalitatea online şi inovaţia.

Coreea de Sud este un aliat militar şi un partener comercial important al Statelor Unite, dar depinde şi în mare măsură de comerţul cu China.

Lee a oferit cadouri simbolice lui Xi

Cu prilejul vizitei, preşedintele sud-coreean i-a oferit înaltului oaspete chinez „cea mai de calitate" tablă pentru jocul antic de strategie antic Go, fabricată din lemn preţios de Torreya nucifera, un arbore originar din insula Jeju din Coreea de Sud, a menţionat biroul lui Lee.

Ambilor lideri le place să joace acest joc, iar când Xi a vizitat ultima dată Coreea de Sud, acum 11 ani, i s-au oferit pietre de joc Go, s-a precizat pentru a explica ideea din spatele cadoului.

Unele table de Go de masă fabricate din acelaşi lemn sunt de vânzare online pentru aproape 5 milioane de woni (3.517 dolari), notează Reuters.

Lee i-a oferit de asemenea lui Xi o tavă tradiţională coreeană cu incrustaţii de sidef, simbolizând speranţa de a continua relaţiile de prietenie dintre Coreea de Sud şi China, a mai indicat biroul preşedintelui.

Pentru cina de stat de după summit au fost pregătite găluşte savurate în ambele ţări, un preparat sud-coreean cu pui dulce-picant, popular printre vizitatorii chinezi, şi melci abalone cu sos Mala, un sos iute popular printre sud-coreeni, precum şi MengZhilan baijiu, o băutură alcoolică premium preferată de Xi.

Pe de altă parte, sute de protestatari s-au alăturat unui miting anti-China la Seul, sâmbătă, în timpul întâlnirii dintre Xi şi Lee. Protestatarii au purtat pancarte pe care scria „Coreea de Sud aparţine Coreei de Sud" şi „China Afară", scandând „Chinezi şi comunism, ieşiţi din Coreea de Sud", în timp ce defilau pe o importantă stradă comercială.

Pe fondul intensificării unor astfel de proteste, în octombrie, Lee a ordonat o reprimare a mitingurilor antichineze şi împotriva străinilor, spunând că aceasta dăunează imaginii şi economiei ţării.

