Germania, prima țară din Europa cu robotaxiuri controlate de la distanță. Cum va schimba această tehnologie transportul urban

Stiri externe
29-09-2025 | 09:29
remote-driving
The Guardian

O mașină electrică fără șofer sosește la comandă în Berlin, fiind controlată de la distanță de un operator aflat într-un centru de control.

autor
Mihaela Ivăncică

Tehnologia este dezvoltată de startup-ul Vay și ar putea transforma modul în care funcționează car sharing-ul urban.

O mașină electrică, comandată dintr-o aplicație, ajunge în fața fostei hale de marfă a aeroportului închis Tegel din Berlin. Nu are șofer la volan, însă odată ce pasagerul urcă, o voce prietenoasă se aude: „Sunt Bartek, șoferul dumneavoastră de astăzi. Vă rog să vă puneți centura, ca să putem porni.”

După un sunet de confirmare, vehiculul se deplasează spre fosta pistă de aterizare, unde execută fără greșeală o manevră printre conuri de semnalizare, scrie The Guardian.

Deși pare un robotaxi clasic, în realitate, nu este. „Bartek” nu este un asistent vocal, ci Bartek Sztendel – un șofer real, aflat la sute de metri distanță, într-un centru de control. De acolo, dintr-un scaun ergonomic, cu volan și pedale, el conduce mașina urmărind imaginile transmise de camerele de pe vehicul pe trei monitoare mari. Cu ajutorul căștilor și al senzorilor, percepe sunetele și chiar denivelările drumului.

Citește și
Interventie dunare
O maşină care transporta o barcă a căzut în Dunăre, la Faleza din Brăila. ISU a intervenit cu scafandri

Sztendel este angajat al Vay, o companie de tehnologie fondată în Berlin în 2018, care dezvoltă sisteme de conducere la distanță. Numele firmei reproduce pronunția germană a cuvântului englez „way”.

În timp ce Europa avansează mai lent în domeniul vehiculelor autonome – spre deosebire de orașe ca San Francisco sau Shanghai – Vay propune un model alternativ: șoferi reali, care controlează mașinile de la distanță.

Sistemul ar putea permite utilizatorilor din Berlin să închirieze un vehicul electric, să-l primească la ușă, să-l conducă personal către destinație și să încheie închirierea fără a-și face griji pentru parcare – sarcină preluată ulterior de șoferul de la distanță. Tariful per minut ar fi, potrivit companiei, la jumătate față de serviciile actuale de car sharing.

Testat în SUA, pregătit pentru Germania

CEO-ul și cofondatorul Vay, Thomas von der Ohe, a testat serviciul în Las Vegas, unde cadrul legal a permis operarea rapidă. „Acolo, legislația încăpea în trei pagini. În Germania, lucrurile sunt mult mai complexe”, explică el. Cu toate acestea, compania a colaborat cu autoritățile germane pentru a îndeplini toate cerințele tehnice și de siguranță.

Recent, parlamentul german a adoptat o lege care permite, începând cu 1 decembrie, operarea comercială a mașinilor controlate de la distanță, în zone aprobate și doar de șoferi autorizați. Chiar dacă legea nu este la fel de permisivă ca în SUA, ea marchează o deschidere importantă a Germaniei – o țară cu o industrie auto puternică – către tehnologii inovatoare în transport.

Obiectivul: mai puține mașini personale în orașe

Von der Ohe afirmă că obiectivul companiei este clar: reducerea numărului de mașini personale și creșterea sustenabilității urbane. „Vrem să convingem oamenii să nu mai cumpere o a doua mașină sau chiar să renunțe la ideea de a avea una”, spune el.

Deși este o companie de tehnologie, cel mai valoros activ – și totodată cel mai costisitor – pentru Vay nu sunt inginerii, ci șoferii care controlează vehiculele de la distanță. Cu toate că piața forței de muncă se confruntă cu un deficit general de personal calificat, compania nu a întâmpinat dificultăți în a atrage candidați pentru această profesie nouă.

Potrivit CEO-ului Thomas von der Ohe, mulți dintre actualii operatori provin din rândul șoferilor de Uber sau din companii de taxi tradiționale. În mod special, femeile șofer au fost interesate de acest rol, unele relatând că au fost victime ale unor atacuri violente sau s-au confruntat cu probleme serioase de siguranță.

Printre cei care s-au alăturat echipei se numără și foști șoferi de camion, nemulțumiți de drumurile lungi și timpul petrecut departe de familie. Unul dintre aceștia a menționat că vibrațiile camionului i-au provocat probleme de sănătate.

„Pentru mulți, acest loc de muncă reprezintă o meserie a viitorului. Au parte de pauze de masă și de toaletă, lucrează într-un mediu de echipă, nu izolați, iar plata este pe oră, nu pe cursă”, a explicat von der Ohe.

Atracția unei meserii a viitorului

Bartek Sztendel, originar din Polonia, este unul dintre șoferii la distanță angajați de Vay. A parcurs câteva sute de mile în perioada de instruire, înainte de a fi autorizat să opereze vehiculele companiei. El spune că experiența în jocuri video – în special în cele de curse precum Need for Speed – l-a ajutat să deprindă mai rapid abilitățile tehnice. Totuși, cheia succesului nu stă în reflexe, ci în „capacitatea de a rămâne calm și în simțul responsabilității și siguranței”.

„Este o experiență uluitoare să controlezi de la distanță o mașină reală, care se află pe drum”, a declarat el.

La postul său de lucru, Sztendel monitorizează mașina pe mai multe ecrane, iar în caz de urgență are la dispoziție un buton roșu mare, amplasat în stânga, care oprește imediat vehiculul dacă este apăsat.

Rezultate oficiale, alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025

Sursa: The Guardian

Etichete: germania, masina, sofer,

Dată publicare: 29-09-2025 09:29

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Accident în Buzău. O autospecială a Poliției, lovită în timpul unei misiuni de un livrator care le-ar fi tăiat calea
Stiri actuale
Accident în Buzău. O autospecială a Poliției, lovită în timpul unei misiuni de un livrator care le-ar fi tăiat calea

Intervenția unui echipaj de poliție din Buzău s-a încheiat înainte să înceapă. Autospeciala în care se aflau agenții avea semnalele acustice și luminoase în funcțiune atunci când s-a ciocnit cu o mașină de livrări.

O maşină care transporta o barcă a căzut în Dunăre, la Faleza din Brăila. ISU a intervenit cu scafandri
Stiri actuale
O maşină care transporta o barcă a căzut în Dunăre, la Faleza din Brăila. ISU a intervenit cu scafandri

O mașină care transporta o barcă pe peridoc a căzut sâmbătă în Dunăre, în zona debarcaderului de pe Faleza Brăilei. Echipaje ale ISU intervin pentru recuperarea autoturismului și a ambarcațiunii.

Încă un accident cu tineri pe o trotinetă electrică. Ce au pățit o fată și un băiat în Bistrița
Stiri actuale
Încă un accident cu tineri pe o trotinetă electrică. Ce au pățit o fată și un băiat în Bistrița

O fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau, vineri seară, cu o trotinetă electrică în municipiul Bistriţa, au fost loviţi de o maşină, fiind accidentaţi. Şoferul autoturismului, de 23 de ani, avea dreptul de a conduce suspendat.

Accident grav cu duba Poliției pe un drum național din Gorj. Un agent a ajuns spital după o depășire riscantă
Stiri actuale
Accident grav cu duba Poliției pe un drum național din Gorj. Un agent a ajuns spital după o depășire riscantă

Accident cu duba Poliției, pe un drum național din județul Gorj. Autospeciala era într-o depășire, când o mașină care mergea în aceeași direcție ar fi virat brusc stânga.

Alertă de răpire primită de poliție în localitatea crimei fugarului Emil Gânj. Surpriza polițiștilor
Stiri actuale
Alertă de răpire primită de poliție în localitatea crimei fugarului Emil Gânj. Surpriza polițiștilor

O alertă de răpire a fost primită de poliția din Mureș, miercuri, când o femeie din Miheşu de Câmpie a sesizat că fiica ei în vârstă de 19 ani şi nepotul său minor ar fi fost răpiţi, urcați cu forța într-o mașină şi duşi într-o direcţie necunoscută.

Recomandări
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. 

Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
Stiri externe
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial

Pro-europenii au câștigat alegerile parlamentare cruciale pentru Republica Moldova, care se străduie să rămână în afara controlului Rusiei, comentează luni presa internațională.

Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional
Stiri externe
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional

Rezultatul alegerilor legislative din Republica Moldova reprezintă o înfrângere categorică pentru influența rusă, susține politologul Cristian Pîrvulescu, într-un interviu pentru Știrile PRO TV.

Top citite
1 Limita de la care sarea devine nocivă. Sarea nu trebuie eliminată din alimentație, dar zahărul da. Face ravagii în organism
Shutterstock
Doctor de bine
Cât de periculoasă poate fi sarea în exces pentru pentru rinichi, inimă și tensiunea arterială
2 Bătaie centru
Facebook/ Diaspora Ro
Stiri actuale
Scandal într-un local din Centrul Vechi al Capitalei. Patru persoane ar fi fost agresate de agenții de pază. VIDEO
3 ddb
Doctor de bine
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 28 septembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28