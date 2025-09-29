Germania, prima țară din Europa cu robotaxiuri controlate de la distanță. Cum va schimba această tehnologie transportul urban

O mașină electrică fără șofer sosește la comandă în Berlin, fiind controlată de la distanță de un operator aflat într-un centru de control.

Tehnologia este dezvoltată de startup-ul Vay și ar putea transforma modul în care funcționează car sharing-ul urban.

O mașină electrică, comandată dintr-o aplicație, ajunge în fața fostei hale de marfă a aeroportului închis Tegel din Berlin. Nu are șofer la volan, însă odată ce pasagerul urcă, o voce prietenoasă se aude: „Sunt Bartek, șoferul dumneavoastră de astăzi. Vă rog să vă puneți centura, ca să putem porni.”

După un sunet de confirmare, vehiculul se deplasează spre fosta pistă de aterizare, unde execută fără greșeală o manevră printre conuri de semnalizare, scrie The Guardian.

Deși pare un robotaxi clasic, în realitate, nu este. „Bartek” nu este un asistent vocal, ci Bartek Sztendel – un șofer real, aflat la sute de metri distanță, într-un centru de control. De acolo, dintr-un scaun ergonomic, cu volan și pedale, el conduce mașina urmărind imaginile transmise de camerele de pe vehicul pe trei monitoare mari. Cu ajutorul căștilor și al senzorilor, percepe sunetele și chiar denivelările drumului.

Sztendel este angajat al Vay, o companie de tehnologie fondată în Berlin în 2018, care dezvoltă sisteme de conducere la distanță. Numele firmei reproduce pronunția germană a cuvântului englez „way”.

În timp ce Europa avansează mai lent în domeniul vehiculelor autonome – spre deosebire de orașe ca San Francisco sau Shanghai – Vay propune un model alternativ: șoferi reali, care controlează mașinile de la distanță.

Sistemul ar putea permite utilizatorilor din Berlin să închirieze un vehicul electric, să-l primească la ușă, să-l conducă personal către destinație și să încheie închirierea fără a-și face griji pentru parcare – sarcină preluată ulterior de șoferul de la distanță. Tariful per minut ar fi, potrivit companiei, la jumătate față de serviciile actuale de car sharing.

Testat în SUA, pregătit pentru Germania

CEO-ul și cofondatorul Vay, Thomas von der Ohe, a testat serviciul în Las Vegas, unde cadrul legal a permis operarea rapidă. „Acolo, legislația încăpea în trei pagini. În Germania, lucrurile sunt mult mai complexe”, explică el. Cu toate acestea, compania a colaborat cu autoritățile germane pentru a îndeplini toate cerințele tehnice și de siguranță.

Recent, parlamentul german a adoptat o lege care permite, începând cu 1 decembrie, operarea comercială a mașinilor controlate de la distanță, în zone aprobate și doar de șoferi autorizați. Chiar dacă legea nu este la fel de permisivă ca în SUA, ea marchează o deschidere importantă a Germaniei – o țară cu o industrie auto puternică – către tehnologii inovatoare în transport.

Obiectivul: mai puține mașini personale în orașe

Von der Ohe afirmă că obiectivul companiei este clar: reducerea numărului de mașini personale și creșterea sustenabilității urbane. „Vrem să convingem oamenii să nu mai cumpere o a doua mașină sau chiar să renunțe la ideea de a avea una”, spune el.

Deși este o companie de tehnologie, cel mai valoros activ – și totodată cel mai costisitor – pentru Vay nu sunt inginerii, ci șoferii care controlează vehiculele de la distanță. Cu toate că piața forței de muncă se confruntă cu un deficit general de personal calificat, compania nu a întâmpinat dificultăți în a atrage candidați pentru această profesie nouă.

Potrivit CEO-ului Thomas von der Ohe, mulți dintre actualii operatori provin din rândul șoferilor de Uber sau din companii de taxi tradiționale. În mod special, femeile șofer au fost interesate de acest rol, unele relatând că au fost victime ale unor atacuri violente sau s-au confruntat cu probleme serioase de siguranță.

Printre cei care s-au alăturat echipei se numără și foști șoferi de camion, nemulțumiți de drumurile lungi și timpul petrecut departe de familie. Unul dintre aceștia a menționat că vibrațiile camionului i-au provocat probleme de sănătate.

„Pentru mulți, acest loc de muncă reprezintă o meserie a viitorului. Au parte de pauze de masă și de toaletă, lucrează într-un mediu de echipă, nu izolați, iar plata este pe oră, nu pe cursă”, a explicat von der Ohe.

Atracția unei meserii a viitorului

Bartek Sztendel, originar din Polonia, este unul dintre șoferii la distanță angajați de Vay. A parcurs câteva sute de mile în perioada de instruire, înainte de a fi autorizat să opereze vehiculele companiei. El spune că experiența în jocuri video – în special în cele de curse precum Need for Speed – l-a ajutat să deprindă mai rapid abilitățile tehnice. Totuși, cheia succesului nu stă în reflexe, ci în „capacitatea de a rămâne calm și în simțul responsabilității și siguranței”.

„Este o experiență uluitoare să controlezi de la distanță o mașină reală, care se află pe drum”, a declarat el.

La postul său de lucru, Sztendel monitorizează mașina pe mai multe ecrane, iar în caz de urgență are la dispoziție un buton roșu mare, amplasat în stânga, care oprește imediat vehiculul dacă este apăsat.

