Accident grav cu duba Poliției pe un drum național din Gorj. Un agent a ajuns spital după o depășire riscantă

Accident cu duba Poliției, pe un drum național din județul Gorj. Autospeciala era într-o depășire, când o mașină care mergea în aceeași direcție ar fi virat brusc stânga.

În urma impactului, duba Poliției a fost proiectată într-un cap de pod, iar apoi a ajuns în șanț.

În dubă erau doi agenți de la IPJ Dolj, care se întorceau din misiune. Duseseră la arestul Inspectoratului din Gorj mai mulți deținuți.

Unul dintre polițiști a fost rănit și transportat la spital. Conducătorii auto implicați în accident nu consumaseră alcool. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

