Accident grav cu duba Poliției pe un drum național din Gorj. Un agent a ajuns spital după o depășire riscantă

Stiri actuale
26-09-2025 | 07:16
duba politie, accident
Pro TV

Accident cu duba Poliției, pe un drum național din județul Gorj. Autospeciala era într-o depășire, când o mașină care mergea în aceeași direcție ar fi virat brusc stânga.

autor
Stirileprotv

În urma impactului, duba Poliției a fost proiectată într-un cap de pod, iar apoi a ajuns în șanț.

În dubă erau doi agenți de la IPJ Dolj, care se întorceau din misiune. Duseseră la arestul Inspectoratului din Gorj mai mulți deținuți.

Unul dintre polițiști a fost rănit și transportat la spital. Conducătorii auto implicați în accident nu consumaseră alcool. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, politie,

Dată publicare: 26-09-2025 07:16

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Minor de 8 ani, rănit într-un accident în Alba-Iulia. Copilul se deplasa pe o trotinetă
Stiri actuale
Minor de 8 ani, rănit într-un accident în Alba-Iulia. Copilul se deplasa pe o trotinetă

Un copil de 8 ani care se deplasa cu o tronitetă a fost accidentat, miercuri, în municipiul Alba-Iulia.

Momentul în care doi tineri au căzut de pe trotineta electrică, în Oradea. Mergeau pe contrasens
Stiri actuale
Momentul în care doi tineri au căzut de pe trotineta electrică, în Oradea. Mergeau pe contrasens

Un nou accident, din fericire fără urmări grave, ne arată cât de periculoase pot fi trotinetele.

Mama a murit iar fiul a supraviețuit. Accident violent la Iași, între o mașină și o autoutilitară
Stiri actuale
Mama a murit iar fiul a supraviețuit. Accident violent la Iași, între o mașină și o autoutilitară

Grav accident rutier, în județul Iași. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

Recomandări
Bloomberg: Europenii au transmis în privat Rusiei că sunt gata să doboare avioane. Ce au scos la iveală incursiunile
Stiri externe
Bloomberg: Europenii au transmis în privat Rusiei că sunt gata să doboare avioane. Ce au scos la iveală incursiunile

Diplomaţi europeni au avertizat Kremlinul săptămâna aceasta că NATO este pregătită să reacţioneze ferm la orice nouă încălcare a spaţiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor ruseşti, au declarat oficiali citaţi de Bloomberg.

Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile
Stiri actuale
Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile

Tânărul de 17 de ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare către școli, spitale și alte instituții din România, a fost reținut de DIICOT joi seară, după o nouă audiere, de aproximativ trei ore.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28