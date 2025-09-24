Alertă de răpire primită de poliție în localitatea crimei fugarului Emil Gânj. Surpriza polițiștilor

O alertă de răpire a fost primită de poliția din Mureș, miercuri, când o femeie din Miheşu de Câmpie a sesizat că fiica ei în vârstă de 19 ani şi nepotul său minor ar fi fost răpiţi, urcați cu forța într-o mașină şi duşi într-o direcţie necunoscută.

Apelul la 112 a fost primit în jurul orei 11:30, iar echipajele Poliţiei Secției 13 din Zau de Câmpie au intervenit rapid. Autoturismul în care se aflau cele trei persoane a fost identificat în trafic, iar cei implicaţi – femeia, copilul şi şoferul în vârstă de 38 de ani din Hunedoara – au fost conduşi la sediul poliţiei pentru lămuriri, au anunţat miercuri reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, potrivit Agerpres.

Însă verificările au arătat că femeia şi bărbatul au o relaţie de concubinaj şi locuiesc împreună în municipiul Deva, iar copilul este al lor. Tânăra a confirmat faptul că nu a fost victima vreunei infracţiuni și că a vrut să plce cu iubitul ei.

Poliţia Mureş continuă însă ancheta pentru a stabili toate circumstanţele cazului.

Incidentul readuce în atenţie cazul dramatic din iulie, când o femeie din Miheşu de Câmpie a fost ucisă şi incendiată în casă, după o răpire de câteva luni, iar principalul suspect, Emil Gânj, este în continuare dat în urmărire generală.

