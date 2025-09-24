Alertă de răpire primită de poliție în localitatea crimei fugarului Emil Gânj. Surpriza polițiștilor

Stiri actuale
24-09-2025 | 15:06
politia romana
Shutterstock

O alertă de răpire a fost primită de poliția din Mureș, miercuri, când o femeie din Miheşu de Câmpie a sesizat că fiica ei în vârstă de 19 ani şi nepotul său minor ar fi fost răpiţi, urcați cu forța într-o mașină şi duşi într-o direcţie necunoscută.

autor
Mihai Niculescu

Apelul la 112 a fost primit în jurul orei 11:30, iar echipajele Poliţiei Secției 13 din Zau de Câmpie au intervenit rapid. Autoturismul în care se aflau cele trei persoane a fost identificat în trafic, iar cei implicaţi – femeia, copilul şi şoferul în vârstă de 38 de ani din Hunedoara – au fost conduşi la sediul poliţiei pentru lămuriri, au anunţat miercuri reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, potrivit Agerpres.

Însă verificările au arătat că femeia şi bărbatul au o relaţie de concubinaj şi locuiesc împreună în municipiul Deva, iar copilul este al lor. Tânăra a confirmat faptul că nu a fost victima vreunei infracţiuni și că a vrut să plce cu iubitul ei.

Poliţia Mureş continuă însă ancheta pentru a stabili toate circumstanţele cazului.

Incidentul readuce în atenţie cazul dramatic din iulie, când o femeie din Miheşu de Câmpie a fost ucisă şi incendiată în casă, după o răpire de câteva luni, iar principalul suspect, Emil Gânj, este în continuare dat în urmărire generală.

Citește și
emil ganj
Criminalul Emil Gânj, din Mureș, parcă a intrat în pământ. Trei polițiști sunt cercetați pentru că nu și-au făcut datoria

Sursa: Pro TV

Etichete: mures, rapire, Polițiști, Emil Gânj,

Dată publicare: 24-09-2025 14:55

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Fost complice al criminalului căutat Emil Gânj, adus în țară din Germania pentru executarea unei pedepse cu închisoarea
Stiri actuale
Fost complice al criminalului căutat Emil Gânj, adus în țară din Germania pentru executarea unei pedepse cu închisoarea

Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a anunţat, vineri, că urmează să fie adus în ţară un bărbat de 34 de ani din judeţul Mureş, urmărit internaţional după ce a fost condamnat la infracţiuni la regimul rutier. 

Criminalul Emil Gânj, din Mureș, parcă a intrat în pământ. Trei polițiști sunt cercetați pentru că nu și-au făcut datoria
Stiri actuale
Criminalul Emil Gânj, din Mureș, parcă a intrat în pământ. Trei polițiști sunt cercetați pentru că nu și-au făcut datoria

La două luni după crima comisă de Emil Gânj, aflat și acum în libertate, trei polițiști din Mureș sunt anchetați de superiori pentru că nu și-ar fi respectat sarcinile de serviciu.  

Fostul complice al lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, a fost prins în afara țării. Puternica legătură dintre nelegiuiți
Stiri actuale
Fostul complice al lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, a fost prins în afara țării. Puternica legătură dintre nelegiuiți

Un cetățean român urmărit internațional pentru mai multe infracțiuni, inclusiv conducere fără permis și influențarea martorilor, a fost prins în Germania în cadrul operațiunilor pentru capturarea criminalului Emil Gânj.

„O zis că i-o bătut la fereastră”. Apel la 112 în privința criminalului din Mureș. Unde ar fi fost văzut Emil Gânj
Stiri actuale
„O zis că i-o bătut la fereastră”. Apel la 112 în privința criminalului din Mureș. Unde ar fi fost văzut Emil Gânj

Un apel la 112 care anunța că Emil Gânj ar fi fost văzut în grădina unei gospodării a pus din nou polițiștii pe jar într-o localitate din județul Mureș.

Polițiștii l-au pus pe ucigașul fugar Emil Gânj pe un imens panou publicitar din Târgu Mureș. Este căutat de o lună
Stiri actuale
Polițiștii l-au pus pe ucigașul fugar Emil Gânj pe un imens panou publicitar din Târgu Mureș. Este căutat de o lună

De mai bine de o lună, principalul suspect al crimei din Mureș, Emil Gânj, este încă în libertate. Iar poliția, deși l-a dat în urmărire internațională, nu are niciun indiciu.  

Recomandări
Premierul Rep. Moldova a dezvăluit metodele folosite de ruși pentru a influența alegerile: „Un asediu asupra ţării noastre”
Stiri Politice
Premierul Rep. Moldova a dezvăluit metodele folosite de ruși pentru a influența alegerile: „Un asediu asupra ţării noastre”

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat, miercuri, imixtiunile Rusiei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, el precizând că este “un asediu asupra ţării” şi explicând metodele folosite de ruşi.

CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă
Stiri actuale
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă

Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

NATO reafirmă angajamentul față de România. Martin O'Donnell: „Forțele aliate pot fi trimise rapid pe teritoriul țării”
Stiri actuale
NATO reafirmă angajamentul față de România. Martin O'Donnell: „Forțele aliate pot fi trimise rapid pe teritoriul țării”

Să nu vă plângeți când o să vă doborâm avioanele cu care încălcați spațiul aerian al statelor NATO!” Avertismentul a fost adresat Rusiei de șeful diplomației poloneze.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28