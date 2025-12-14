Planul Poloniei pentru frontiera cu Belarus și Kaliningrad. „Scutul de Est” primește întăriri

Stiri externe
14-12-2025 | 10:47
armata germania, soldati germania
AFP

Germania trimite zeci de soldați pentru a întări granița de est a Poloniei cu Belarus și Rusia. Aceștia se vor alătura Scutului de Est al Poloniei în primăvară.

autor
Alexandru Toader

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Germania a declarat că desfășurarea, începând cu al doilea trimestru al anului 2026, se va limita la „activități de inginerie”, cum ar fi construirea de fortificații, săparea de tranșee, instalarea de sârmă ghimpată sau ridicarea de bariere pentru tancuri, și va dura până la sfârșitul anului 2027.

El, însă, nu a precizat numărul exact al trupelor, descriindu-l ca fiind „un număr de două cifre de ordinul mijlociu” și a afirmat că nu este necesară aprobarea parlamentului, deoarece nu există un pericol imediat pentru soldați din cauza unui conflict militar.

În mai 2024, Polonia a anunțat planuri de întărire a unei porțiuni lungi a frontierei sale cu Belarus și cu exclavul rus Kaliningrad, în cadrul unui proiect multianual denumit „Scutul de Est”, notează TVP World.

Se preconizează că proiectul va include ridicarea de obstacole, cum ar fi șanțuri și bariere antitanc, precum și capacități anti-drone. Acesta a fost susținut cu o finanțare inițială de 2,3 miliarde de euro.

Citește și
bagaj aeroport
Descoperire surprinzătoare în bagajul de mână al unui pasager pe aeroportul din Frankfurt. Bărbatul a fost arestat

În afară de fortificațiile militare, Polonia a extins și barierele fizice la frontiera cu Belarus, unde acuză Minsk și Moscova că facilitează migrația ilegală ca formă de presiune hibridă.

Autoritățile poloneze au declarat că se construiește o a doua linie de garduri stratificate pentru a consolida structurile existente.

Sursa: TVP World

Etichete: Polonia, germania, soldati,

Dată publicare: 14-12-2025 10:47

Articol recomandat de sport.ro
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Citește și...
Mișcări de trupe pe flancul estic al NATO. Germania trimite sodați să întărească granița Poloniei cu Belarus
Stiri externe
Mișcări de trupe pe flancul estic al NATO. Germania trimite sodați să întărească granița Poloniei cu Belarus

Germania a anunţat că va trimite un grup de soldaţi în Polonia pentru a ajuta la punerea în aplicare a unui proiect de fortificare a frontierei estice a ţării, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la ameninţarea rusă.

Descoperire surprinzătoare în bagajul de mână al unui pasager pe aeroportul din Frankfurt. Bărbatul a fost arestat
Stiri externe
Descoperire surprinzătoare în bagajul de mână al unui pasager pe aeroportul din Frankfurt. Bărbatul a fost arestat

Vameşii de pe Aeroportul Internaţional Frankfurt din Germania au găsit peste 11.270 de diamante în bagajul de mână al unui călător, transmite vineri agenţia DPA.

 

Polonia, exclusă de la negocierile pentru pace în Ucraina. Absența statului stârnește tensiuni diplomatice majore
Stiri externe
Polonia, exclusă de la negocierile pentru pace în Ucraina. Absența statului stârnește tensiuni diplomatice majore

Când liderii din Marea Britanie, Franţa, Germania şi Ucraina s-au reunit la Londra pentru a-şi alinia poziţiile cu privire la presiunea urgentă a Washingtonului pentru un acord de pace în Ucraina, Polonia nu se afla pe lista invitaţilor.

Recomandări
Casa Albă presează Kievul să îi accepte planul de pace. Viitorul regiunii Donbas, miza discuțiilor de la Berlin
Stiri externe
Casa Albă presează Kievul să îi accepte planul de pace. Viitorul regiunii Donbas, miza discuțiilor de la Berlin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin pentru a discuta despre „fundamentele păcii”.

Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit
Stiri actuale
Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit

Continuă ancheta la Cluj, după ce autoritățile au confirmat două cazuri de lepră. Încă două femei venite tot din Asia au ajuns, sâmbătă, la Spitalul de Boli Infecțioase.

Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”
Stiri externe
Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”

Autorităţile germane au dejucat un presupus complot care viza un atac cu maşină-capcană asupra unui târg de Crăciun din sudul ţării, arestând cinci bărbaţi consideraţi implicaţi în pregătirea atentatului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Decembrie 2025

02:32:14

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 29

17:15

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 14

21:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28