Planul Poloniei pentru frontiera cu Belarus și Kaliningrad. „Scutul de Est” primește întăriri

Germania trimite zeci de soldați pentru a întări granița de est a Poloniei cu Belarus și Rusia. Aceștia se vor alătura Scutului de Est al Poloniei în primăvară.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Germania a declarat că desfășurarea, începând cu al doilea trimestru al anului 2026, se va limita la „activități de inginerie”, cum ar fi construirea de fortificații, săparea de tranșee, instalarea de sârmă ghimpată sau ridicarea de bariere pentru tancuri, și va dura până la sfârșitul anului 2027.

El, însă, nu a precizat numărul exact al trupelor, descriindu-l ca fiind „un număr de două cifre de ordinul mijlociu” și a afirmat că nu este necesară aprobarea parlamentului, deoarece nu există un pericol imediat pentru soldați din cauza unui conflict militar.

În mai 2024, Polonia a anunțat planuri de întărire a unei porțiuni lungi a frontierei sale cu Belarus și cu exclavul rus Kaliningrad, în cadrul unui proiect multianual denumit „Scutul de Est”, notează TVP World.

Se preconizează că proiectul va include ridicarea de obstacole, cum ar fi șanțuri și bariere antitanc, precum și capacități anti-drone. Acesta a fost susținut cu o finanțare inițială de 2,3 miliarde de euro.

În afară de fortificațiile militare, Polonia a extins și barierele fizice la frontiera cu Belarus, unde acuză Minsk și Moscova că facilitează migrația ilegală ca formă de presiune hibridă.

Autoritățile poloneze au declarat că se construiește o a doua linie de garduri stratificate pentru a consolida structurile existente.

