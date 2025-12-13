Mișcări de trupe pe flancul estic al NATO. Germania trimite sodați să întărească granița Poloniei cu Belarus

Germania a anunţat că va trimite un grup de soldaţi în Polonia pentru a ajuta la punerea în aplicare a unui proiect de fortificare a frontierei estice a ţării, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la ameninţarea rusă.

Polonia, fervent susţinător al Ucrainei în lupta sa împotriva Moscovei, a anunţat în luna mai intenţia sa de a consolida o porţiune lungă a frontierei sale cu Belarus şi enclava rusă Kaliningrad.

Sarcina principală a soldaţilor germani în Polonia va consta în „activităţi de geniu”, a declarat vineri seara un purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării. Activităţile ar putea include „construirea de fortificaţii, săparea de tranşee, instalarea de sârmă ghimpată sau ridicarea de bariere antitanc”, a precizat oficialul.

„Sprijinul acordat de soldaţii germani în cadrul acestei operaţiuni se limitează la aceste activităţi de geniu”, a insistat purtătorul de cuvânt, estimând participarea militarilor germani la un „număr mediu de două cifre”, adică aproximativ cincizeci.

Misiunea este prevăzută să se desfăşoare din al doilea trimestru al anului 2026 până la sfârşitul anului 2027.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că aprobarea Parlamentului nu este necesară pentru această desfăşurare, deoarece „nu există un pericol imediat pentru soldaţi legat de conflicte militare”. Cu excepţia unor situaţii excepţionale, Parlamentul german trebuie să aprobe desfăşurarea forţelor armate ale ţării în străinătate.

