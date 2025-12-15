Friedrich Merz: Credibilitatea UE va fi grav compromisă dacă nu reuşeşte să ajungă la un acord privind activele ruseşti

Stiri externe
15-12-2025 | 19:50
friedrich merz
AFP

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că Uniunea Europeană va fi discreditată mult timp de acum înainte dacă nu reuşeşte să ajungă la un acord privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a ajuta Ucraina.

 

autor
Mihaela Ivăncică

"Dacă nu reuşim să facem acest lucru, capacitatea de acţiune a Uniunii Europene va fi grav compromisă timp de ani de zile şi chiar mai mult", a spus cancelarul german într-un discurs, susţinut cu ocazia vizitei preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Berlin, relatează AFP.

"Şi am arăta lumii că suntem incapabili să ne unim şi să acţionăm într-un moment atât de crucial din istoria noastră", a adăugat Merz.

Mai înainte, Zelenski a cerut ca activele ruseşti îngheţate să fie "utilizate pe deplin" pentru a ajuta la finanţarea Ucrainei pentru a se apăra împotriva agresiunii ruseşti, ceea ce ar fi o decizie "justă şi rezonabilă".

La Bruxelles, şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a declarat că negocierile dintre cele 27 de state membre pe această temă sensibilă devin din ce în ce mai dificile.

Citește și
Friedrich Merz
Merz l-a comparat pe Putin cu unul dintre cei mai răi dictatori din istorie. „Nu se va opri”

Utilizarea activelor ruseşti îngheţate ar permite finanţarea unui "împrumut pentru reparaţii" de 90 de miliarde de euro către Ucraina, sau chiar mai mult, dacă este necesar, şi ar avea avantajul semnificativ de a nu costa nimic contribuabilii europeni.

Însă Banca Centrală Europeană, care la începutul lunii decembrie a exclus posibilitatea de a garanta un împrumut acordat Ucrainei folosind active ruseşti îngheţate, se teme, de asemenea, de reacţii din partea pieţelor financiare şi de o destabilizare a monedei euro.

La rândul său, Belgia, care deţine cea mai mare parte a activelor ruseşti blocate în Europa, se teme de consecinţele juridice şi financiare ale utilizării acestora pentru a acorda un împrumut Ucrainei, deoarece ar fi vorba despre un mecanism fără precedent.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, uniunea europeana, germania, Friedrich Merz,

Dată publicare: 15-12-2025 19:50

Articol recomandat de sport.ro
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Ofertă fabuloasă: arabii vor să cumpere un club uriaș pentru 10.000.000.000€
Citește și...
Merz: Deceniile de „Pax Americana” s-au încheiat. Europenii trebuie să se pregătească pentru o „schimbare fundamentală”
Stiri externe
Merz: Deceniile de „Pax Americana” s-au încheiat. Europenii trebuie să se pregătească pentru o „schimbare fundamentală”

Cancelarul Friedrich Merz a avertizat asupra unei îndepărtări de durată a Statelor Unite faţă de Europa şi a spus că europenii trebuie să se pregătească pentru o „schimbare fundamentală în relaţia transatlantică”.

Merz l-a comparat pe Putin cu unul dintre cei mai răi dictatori din istorie. „Nu se va opri”
Stiri externe
Merz l-a comparat pe Putin cu unul dintre cei mai răi dictatori din istorie. „Nu se va opri”

Cancelarul german Friedrich Merz a susţinut sâmbătă că Vladimir Putin „nu se va opri" şi că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la graniţele acesteia.

Friedrich Merz: „Trebuie să devenim mult mai independenţi de Statele Unite în materie de politică de securitate”
Stiri externe
Friedrich Merz: „Trebuie să devenim mult mai independenţi de Statele Unite în materie de politică de securitate”

Cancelarul german Friedrich Merz spune că Europa trebuie să-și reducă dependența de SUA în materie de securitate, după ce noua strategie americană a criticat dur statele europene.

Zelenski anunță un pas către încheierea războiului. „Planul va fi gata mâine şi îl vom trimite către SUA”
Stiri externe
Zelenski anunță un pas către încheierea războiului. „Planul va fi gata mâine şi îl vom trimite către SUA”

Volodimir Zelenski a descris discuţiile pe care le-a purtat luni, la Downing Street, cu Keir Starmer, Emmanuel Macron şi Friedrich Merz ca fiind „productive” şi a afirmat că ele au reprezentat „un mic progres către pace”, relatează The Guardian.

Starmer, Zelenski, Merz şi Macron s-au întâlnit la Londra. Ce au discutat cei patru lideri de stat în Downing Street
Stiri externe
Starmer, Zelenski, Merz şi Macron s-au întâlnit la Londra. Ce au discutat cei patru lideri de stat în Downing Street

Premierul britanic Keir Starmer i-a primit luni, la Londra, pe președinții ucrainean și francez Volodimir Zelenski şi Emmanuel Macron, și pe cancelarul german Friedrich Merz, la o reuniune privind negocierile mediate de Statele Unite.

Recomandări
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere
Stiri Politice
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a trecut cu votul aliaților PSD. 74 de voturi pentru, 43 contra și o abținere

Senatul a votat luni moţiunea simplă AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Moțiunea a trecut cu votul aliaților de guvernare de la PSD.

Negocierile de pace devin tot mai dure. Merz îl compară pe Putin cu Hitler: Dacă Ucraina cade, el nu se va opri
Stiri externe
Negocierile de pace devin tot mai dure. Merz îl compară pe Putin cu Hitler: Dacă Ucraina cade, el nu se va opri

Urgența de a găsi cea mai bună strategie pentru a susține Ucraina în fața presiunilor americane îi adună din nou pe liderii celor mai puternice state europene.  

România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro
Stiri Economice
România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro

România va putea importa energie mai multă și mai ieftină din Vestul Europei.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 Decembrie 2025

53:08

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28