Germania a intrat în febra artificiilor înainte de Revelion. Cozi uriașe încă de la miezul nopții

Germanii au intrat în febra pregătirilor pentru petrecerea de Revelion. Cu 3 zile înainte de trecerea în noul an, mii de oameni au stat la cozi pentru a cumpăra artificii.

Oficial, acest lucru este posibil abia de luni, așa că magazinele au fost luate cu asalt.

Autoritățile îndeamnă însă la precauție și îi sfătuiesc pe cei dornici să dea cu petarde, în această perioadă, să ia măsuri de siguranță.

Nerăbdători, nemții s-au așezat la cozi încă de la miezul nopții, pentru a cumpăra artificii. Au analizat din scoarță-n scoarță catalogul cu oferte, în timp ce, în interiorul magazinelor, vânzătorii amenajau stocul de marfă. Odată ce ușile s-au deschis, îmbulzeala a fost inevitabilă.

Aceste imagini au fost filmate în Hamburg, dar scene similare s-au derulat și în alte orașe din Germania, unde oamenii au așteptat ore întregi, pentru a-și face proviziile de Anul Nou.

Vânzările ating niveluri record

Producătorii estimează o creștere a vânzărilor de 15% față de anul trecut, care a fost unul record. Încasările au fost de aproximativ 197 de milioane de euro, potrivit cifrelor din industrie.

Boom-ul vânzărilor reaprinde însă dezbaterea legată de folosirea artificiilor. Potrivit unui sondaj, doar unul din cinci germani intenționează să dea cu petarde în noaptea de Revelion, în timp ce aproape două treimi susțin o interdicție parțială sau totală, invocând motive de siguranță și protecția mediului.

Richard Eickel, directorul unui magazin care vinde artificii: „Accidentele care au avut loc în ultimii ani, în timpul folosirii artificiilor, au fost foarte grave și, în unele cazuri, tragice, dar acestea au implicat aproape exclusiv artificii cumpărate ilegal, în special așa-numitele «bombe sferice». Acestea sunt artificii care ar trebui manipulate doar de pirotehniști profesioniști și folosite în spectacole pirotehnice organizate.”

Și polițiștii germani avertizează asupra riscurilor.

Benjamin Jendro, Sindicatul Poliției din Berlin: „În fiecare an am observat că inclusiv pirotehnica legală, disponibilă în comerț, petarde sau artificii sub forma unor baterii, era folosită inclusiv împotriva echipajelor de intervenție. Sperăm ca toată lumea să treacă peste noaptea dintre ani în siguranță.”

În ciuda apelurilor la restricții mai dure, făcute de diverse organizații, și a unei petiții susținute de peste două milioane de oameni, artificiile rămân disponibile pentru uz privat în Germania, iar oamenii pleacă din magazine cu cărucioarele pline.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













