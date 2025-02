Gene Hackman și soția sa, Betsy Arakawa, erau morți de ceva timp și au fost găsiți în camere separate. Precizările poliției

Gene Hackman a fost găsit mort într-o încăpere destinată pentru încălțăminte și haine murdare, iar soția sa a fost găsită moartă într-o baie. Autoritățile au spus că nu există suspiciuni de crimă, dar nu au dezvăluit încă cum au murit cei doi, potrivit Sky News.

O companie de gaz a spus că asistă la investigația privind moartea lui Gene Hackman și a soției sale, Betsy Arakawa.

Anterior, poliția din Santa Fe a spus că investigațiile sunt în desfășurare privind moartea lui Gene Hackman și a soției sale, care au fost găsiți morți acasă, împreună cu câinele lor.

Fiica lui Hackman, Elizabeth Jean Hackman, a declarat pentru publicația americană TMZ că bănuiește că tatăl său și soția sa ar fi murit din cauza intoxicării cu monoxid de carbon.

Cine a fost Gene Hackman

Gene Hackman a fost un actor american de succes, câștigător a două premii Oscar, cunoscut pentru rolurile sale emblematice. Legendarul star de cinema și soția sa, Betsy Arakawa au fost găsiți morți în casa lor din Santa Fe, New Mexico.

Vestea tragică a șocat fanii din întreaga lume. Cadavrele actorului în vârstă de 95 de ani și al soției sale, în vârstă de 63 de ani, au fost găsite de poliția comitatului Santa Fe. Tot în locuința acestora a fost găsit mort și câinele cuplului.

Gene Hackman a fost o legendă a cinematografiei, recunoscut pentru talentul său excepțional și pentru contribuțiile sale semnificative în lumea filmului. Vestea tragică a morții actorului Gene Hackman a șocat lumea cinematografiei. Poliția nu ia în calcul că Gene Hackman și soția lui ar fi fost uciși.

Gene Hackman, legenda de la Hollywood

Gene Hackman a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru rolul lui Jimmy „Popeye” Doyle din thrillerul The French Connection (1971) al lui William Friedkin și un altul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul lui Little Bill Daggett din filmul western Unforgiven al lui Clint Eastwood în 1992.

Alte roluri ale sale nominalizate la Oscar au fost în filmele Bonnie și Clyde (1967) - în rolul lui Buck Barrow, care a reprezentat descoperirea sa - și I Never Sang for My Father (1970), precum și rolul agentului din Mississippi Burning (1988).

Celebrul actor Hackman a interpretat mai mult de 100 de roluri. El l-a jucat pe Lex Luthor în filmele Superman din anii 1970 și 1980.

De asemenea, actorul a jucat în filmele de succes Runaway Jury și The Conservation, precum și în The Royal Tenenbaums al lui Wes Anderson.

Ultima sa apariție pe marele ecran a fost în rolul lui Monroe Cole în Welcome to Mooseport în 2004.

