G7 cere un armistiţiu „de urgenţă” în Ucraina în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort

Stiri externe
13-11-2025 | 09:27
summit g7
Shutterstock

Un armistiţiu este necesar „de urgenţă” în Ucraina, după aproape patru ani de război, cere G7, în urma unei reuniuni în Canada a miniştrilor de Externe, în contextul în care negocierile în acest sens se află într-un punct mort, relatează AFP.

autor
Ioana Andreescu

Reprezentanţii Statelor Unite, Franţei, Canadei, Italiei, Germaniei, Regatului Unit şi Japoniei îşi reiterează în acest comunicat comun „susţinerea de neclintit” a Ucrainei şi faţă de suveranitatea ucraineană. „Frontierele internaţionale nu trebuie să fie modificate cu forţa”, subliniază miniştrii de Externe ai statelor membre G7.

Rusia vrea să reia negocierile de pace cu Ucraina, dar impune anumite condiții

Ucraina respinge afirmaţiile Kremlinului potrivit cărora ea este de vină pentru blocarea procesului de pace, în contextul în care războiul se apropie de sfârşitul celui de-al patrulea an.

La întâlnirea din 23 iulie, care a durat doar 40 de minute, partea ucraineană a propus o întâlnire în august între preşedintele Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin.

Citește și
Vladimir Putin, Donald Trump, Alaska
Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

Kremlinul a declarat ulterior că Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski, dar numai la Moscova - o condiţie respinsă de Kiev.

Moscova confirmă că nu este dispusă să cedeze. Trump i-ar fi acceptat condițiile teritoriale.

Sorin Grindeanu: Suntem la mâna CSM. Dacă nu adoptăm rapid reforma pensiilor magistraților, pierdem 231 de milioane de euro

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, armistitiu, pace,

Dată publicare: 13-11-2025 09:27

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
Ofertă de nerefuzat pentru Ucraina: credit de miliarde de euro de la UE pe care dacă nu îl achită e „executată silit” Rusia
Stiri externe
Ofertă de nerefuzat pentru Ucraina: credit de miliarde de euro de la UE pe care dacă nu îl achită e „executată silit” Rusia

Ucraina a primit pe 1 octombrie încă 4 miliarde de euro de la UE în cadrul împrumutului G7 garantat cu active rusești înghețate, a anunțat Ministerul Finanțelor ucrainean.

Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”
Stiri externe
Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

Washingtonul își presează aliații din G7, grupul celor mai bogate state ale lumii, să impună tarife usturătoare țărilor care cumpără petrol rusesc, dezvăluie agenția Bloomberg.

Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc în Spania pentru a discuta despre disputele comerciale şi vânzarea TikTok
Stiri externe
Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc în Spania pentru a discuta despre disputele comerciale şi vânzarea TikTok

Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc duminică la Madrid pentru a discuta despre disputa privind TikTok şi despre presiunile Washingtonului asupra G7 pentru impunerea de tarife Chinei, cu scopul de a opri achiziţiile de petrol rusesc.

Recomandări
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat
Stiri Politice
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

După mai mult de trei ore de discuții, ședința de la Palatul Cotroceni s-a încheiat. La întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, liderii Coaliției și reprezentanții magistraților.

Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”
Stiri externe
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”

Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis publicației Kyiv Post, a calificat încălcările frontierelor drept „provocări” și a reafirmat „angajamentul ferm” față de apărarea NATO.

 

Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO

O explozie urmată de incendiu a distrus joi o garsonieră din Balș, județul Olt. Două persoane au suferit arsuri, iar alta a avut atac de panică. Planul Roșu a fost activat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Noiembrie 2025

45:55

Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28