G7 cere un armistiţiu „de urgenţă” în Ucraina în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort

Un armistiţiu este necesar „de urgenţă” în Ucraina, după aproape patru ani de război, cere G7, în urma unei reuniuni în Canada a miniştrilor de Externe, în contextul în care negocierile în acest sens se află într-un punct mort, relatează AFP.

Reprezentanţii Statelor Unite, Franţei, Canadei, Italiei, Germaniei, Regatului Unit şi Japoniei îşi reiterează în acest comunicat comun „susţinerea de neclintit” a Ucrainei şi faţă de suveranitatea ucraineană. „Frontierele internaţionale nu trebuie să fie modificate cu forţa”, subliniază miniştrii de Externe ai statelor membre G7.

Together in Canada, G7 Foreign Ministers reaffirmed the choice to keep working together on solutions to the major challenges today, from stepping up coordination on maritime safety to improving energy security. Ministers also called for an immediate ceasefire in Ukraine and… pic.twitter.com/iyq9pzj2Cr — Kaja Kallas (@kajakallas) November 12, 2025

Rusia vrea să reia negocierile de pace cu Ucraina, dar impune anumite condiții

Ucraina respinge afirmaţiile Kremlinului potrivit cărora ea este de vină pentru blocarea procesului de pace, în contextul în care războiul se apropie de sfârşitul celui de-al patrulea an.

La întâlnirea din 23 iulie, care a durat doar 40 de minute, partea ucraineană a propus o întâlnire în august între preşedintele Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin.

Kremlinul a declarat ulterior că Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski, dar numai la Moscova - o condiţie respinsă de Kiev.

Moscova confirmă că nu este dispusă să cedeze. Trump i-ar fi acceptat condițiile teritoriale.

