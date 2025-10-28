India se pregăteşte pentru un puternic ciclon. Autoritățile au închis școlile și au evacuat zeci de mii de oameni

28-10-2025 | 16:03
Şcoli au fost închise şi zeci de mii de persoane au fost transportate în adăposturi temporare în sud-estul Indiei, pe fondul pregătirilor pentru momentul în care o puternică furtună ciclonică va atinge uscatul, informează marţi DPA, preluat de Agerpres.

 

Sabrina Saghin

Ciclonul Montha este aşteptat să traverseze coasta statului Andhra Pradesh marţi seara târziu sau în cursul nopţii, însoţit de rafale puternice de vânt şi de ploi torenţiale, a declarat şeful Departamentului Meteorologic al Indiei, Mrutyunjay Mohapatra.

Vânturile cu viteze de până la 110 km/h au capacitatea de a smulge copaci din rădăcini şi de a provoca pagube culturilor agricole, iar ploile abundente pot produce alunecări de teren, a precizat acesta.

Autorităţile evacuează zeci de mii de oameni

Peste 50.000 de persoane, în principal pescari care locuiesc în sate de pe coastele statelor Andhra Pradesh, Tamil Nadu şi Odisha, au fost evacuate în adăposturi temporare. Unele dintre aceste zone se confruntă deja cu ploi puternice şi vânturi violente.

Autorităţile le-au recomandat pescarilor să nu iasă în larg, iar plajele au fost închise vizitatorilor.

Echipe de intervenţie în caz de dezastru şi serviciile de pompieri sunt deja mobilizate pe teren, cel puţin 19 districte administrative fiind plasate sub alertă roşie (maximă), a relatat postul de televiziune NDTV.

India se confruntă frecvent cu furtuni violente

Cicloanele se formează frecvent în Golful Bengal între lunile aprilie şi noiembrie, provocând distrugeri pe scară largă şi inundaţii în zonele de coastă ale Indiei.

Aceste furtuni severe, care iau naştere deasupra oceanelor tropicale, se caracterizează prin vânturi puternice, precipitaţii torenţiale şi valuri de furtună.

Cel puţin 128 de persoane au murit în urma trecerii unui ciclon care a lovit coasta de est a Indiei în 2020, iar alte 150 şi-au pierdut viaţa când o furtună similară a lovit coasta de vest în 2021.

Încălzirea tot mai accentuată a oceanelor, cauzată de schimbările climatice, ar putea contribui la intensitatea şi la caracterul tot mai distructiv al acestor cicloane, susţin climatologii

Sursa: Agerpres

