Doi adolescenți au încercat să iasă din Kenya cu 5.000 de furnici „rare”. Au avut de ales între două pedepse

Autoritățile au declarat că furnicile erau destinate piețelor din Europa și Asia, în cadrul unei tendințe de trafic cu specii mai puțin cunoscute.

Cetățenii belgieni Lornoy David și Seppe Lodewijckx, ambii în vârstă de 19 ani, au fost arestați pe 5 aprilie într-o pensiune din comitatul Nakuru, zonă care găzduiește mai multe parcuri naționale. Cei doi au fost oficial inculpați pe 15 aprilie.

Magistrata Njeri Thuku, care a judecat cazul la tribunalul din incinta principalului aeroport al Kenyei, a declarat miercuri că, deși adolescenții au susținut în fața instanței că au fost naivi și că adunarea de furnici era un simplu hobby, specia vizată este una valoroasă și că nu au colectat „doar câteva”, ci mii.

Insectele urmau să fie vândute pe piața din Europa și Asia

Serviciul pentru Faună Sălbatică din Kenya (KWS) a precizat că cei doi adolescenți intenționau să traficheze furnicile pe piețele din Europa și Asia. Printre speciile capturate se află și Messor cephalotes, o furnică de dimensiuni mari, de culoare roșiatică, nativă din Africa de Est.

„Nu mai putem vorbi despre un simplu hobby. Există, într-adevăr, o lipsă acută de Messor cephalotes pe internet,” a spus magistrata Thuku în verdictul său. Avocata adolescenților, Halima Nyakinyua, a declarat că sentința a fost „echitabilă” și că nu va fi contestată.

„Când legea impune un minim clar, instanța nu poate merge sub acea limită. Așadar, chiar dacă am merge în apel, nu am obține o modificare a sentinței,” a spus aceasta.

Într-un comunicat, KWS a subliniat că exportul ilegal al furnicilor „subminează drepturile suverane ale Kenyei asupra biodiversității sale și privează comunitățile locale și instituțiile de cercetare de beneficii ecologice și economice potențiale.”

Experții avertizează că traficul cu specii mai puțin cunoscute este o tendință în creștere. Entomologul Shadrack Muya, profesor la Universitatea Jomo Kenyatta din Kenya, a explicat pentru Associated Press că furnicile de grădină joacă un rol esențial în aerarea solului, fertilitatea acestuia și dispersarea semințelor.

„Furnicile au un rol foarte important în ecosistem, iar îndepărtarea lor poate duce la dezechilibre ecologice majore,” a spus Muya, avertizând că acestea au șanse mici de supraviețuire în medii noi, dacă nu sunt sprijinite să se adapteze.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: