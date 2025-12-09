Friedrich Merz: „Trebuie să devenim mult mai independenţi de Statele Unite în materie de politică de securitate”

Cancelarul german Friedrich Merz spune că Europa trebuie să-și reducă dependența de SUA în materie de securitate, după ce noua strategie americană a criticat dur statele europene.

Textul american "confirmă evaluarea mea conform căreia noi, în Europa, şi prin urmare, în Germania, trebuie să devenim mult mai independenţi de Statele Unite în materie de politică de securitate", a declarat Merz, în timpul unei vizite în landul Renania-Palatinat.

"În discuţiile mele cu americanii, spun: 'America First' (America pe primul loc, un slogan al lui Donald Trump), este foarte bine, însă 'America Alone' (America singură) nu poate fi în interesul vostru", a mai spus Merz.

Statele Unite "au nevoie şi ele de parteneri în lume, iar Europa poate fi unul dintre aceşti parteneri", a adăugat el.

Merz critică strategia de securitate a Washingtonului

În opinia cancelarului german, atunci când vine vorba de protejarea democraţiei în Europa, ţările europene îşi vor asuma responsabilitatea.

Şeful guvernului german a declarat că anumite aspecte ale strategiei de securitate a preşedintelui american Donald Trump sunt "inacceptabile" din perspectivă europeană, având în vedere că documentul anticipează "dispariţia civilizaţională" a Europei.

"Nu văd nevoia ca americanii să dorească acum să salveze democraţia în Europa", a subliniat liderul principalei puteri economice a Europei, în timpul vizitei în Renania-Palatinat (sud-vest), o regiune germană care găzduieşte importante baze militare americane.

"Dacă ar trebui să fie salvată, am putea să o facem singuri", a adăugat Merz. "Unele părţi sunt de înţeles, altele sunt acceptabile, însă unele sunt inacceptabile pentru noi, din perspectivă europeană", a comentat cancelarul german, care a spus că nu este totuşi "surprins" de document.

El a adăugat că acesta "corespunde mai mult sau mai puţin cu ceea ce vicepreşedintele (american J.D. Vance) a exprimat deja în discursul său rostit la Conferinţa de Securitate de la München în februarie". JD Vance îi consternase pe germani şi, în general, pe europeni, afirmând în discursul său rostit la Munchen că libertatea de exprimare ar fi "în regres" în Europa.

Trump, „îngrijorat” de democrația din Europa

În noua strategie de securitate naţională, dată publicităţii săptămâna trecută, administraţia SUA şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce a descris ca fiind o pierdere a democraţiei şi a libertăţii de exprimare în Europa.

Europa se confruntă cu probleme majore, se arată în documentul care critică "cenzura libertăţii de exprimare şi suprimarea opoziţiei politice, scăderea drastică a natalităţii şi pierderea identităţii naţionale şi a încrederii în sine", probleme cu care se confruntă Europa la ora actuală, în opinia administraţiei de la Washington.

Textul, cu un puternic caracter naţionalist, anticipează "dispariţia civilizaţională" a Europei şi promovează lupta împotriva "migraţiilor în masă".

"Dacă tendinţele actuale continuă, continentul (european) va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puţin", estimează administraţia americană în acest document.

