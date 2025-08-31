Cancelarul Friedrich Merz exclude majorările de impozite în ciuda deficitului bugetar. „Avem un contract de coaliţie”

Stiri externe
31-08-2025 | 19:03
Friedrich Merz
Getty

Cancelarul german Friedrich Merz a exclus duminică orice eventuale majorări de impozite, în pofida unui deficit bugetar în creştere şi a apelurilor partenerului de coaliţie social-democrat (SPD) pentru suplimentarea veniturilor fiscale, transmite AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

'Avem un contract de coaliţie, în care am convenit că impozitele nu vor fi majorate', a spus cancelarul creştin-democrat (CDU) într-un interviu la postul public ZDF.

'Şi acest contract se aplică', a insistat el.

Merz a subliniat că nici el, nici liderul partidului aliat bavarez CSU, Markus Soeder, 'nu ar fi semnat un contract care să includă noi poveri fiscale'.

Divergențe în coaliția de guvernare

Luarea sa de poziţie intervine după ce, în coaliţia de guvernare, ministrul de finanţe şi vicecancelar, social-democratul Lars Klingbeil, a lăsat recent să se înţeleagă că ar putea fi necesare majorări de impozite pe veniturile mari, pentru acoperirea unui deficit bugetar estimat la 30 miliarde de euro în 2027.

Citește și
Friedrich Merz
Friedrich Merz: Este evident că nu va exista o întâlnire între Zelenski şi Putin. Trump spera la o soluție diplomatică

'Faptul că SPD are alte puncte de vedere' în chestiunea fiscală este 'la fel de legitim ca şi faptul că noi avem propriile poziţii pe alte subiecte', a adăugat Merz, care a negat, în acelaşi timp, o 'ciocnire' în interiorul coaliţiei.

Merz vrea să relanseze economia germană aflată în recul din 2023, însă pentru aceasta ţara 'trebuie să muncească mai mult şi mai mult timp', cancelarul evocând un număr prea mare de zile de absenţă din motive de boală, o productivitate stagnantă şi costuri ale muncii printre cele mai ridicate din Europa, care afectează competivitatea economiei germane.

Deocamdată, marea coaliţie de la Berlin s-a pus de acord asupra unor scăderi de impozite, în sumă de peste 45 miliarde de euro între 2025 şi 2029, cu intenţia de a stimula investiţiile companiilor.

Motivul șocant pentru care un bărbat din Iași a fost eliberat după ce și-a omorât propriul fiu

Sursa: Agerpres

Etichete: germania, Friedrich Merz,

Dată publicare: 31-08-2025 18:59

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
Merz: Războiul din Ucraina ar putea dura multe luni. Nu există nicio dorinţă din partea lui Putin de a se întâlni cu Zelenski
Stiri externe
Merz: Războiul din Ucraina ar putea dura multe luni. Nu există nicio dorinţă din partea lui Putin de a se întâlni cu Zelenski

Războiul din Ucraina "ar putea dura încă multe luni", dar susţinătorii Kievului "sunt pregătiţi" să-şi continue asistenţa, a avertizat vineri cancelarul german Friedrich Merz, alături de preşedintele francez Emmanuel Macron, la Toulon, în Franţa.

Friedrich Merz: Este evident că nu va exista o întâlnire între Zelenski şi Putin. Trump spera la o soluție diplomatică
Stiri externe
Friedrich Merz: Este evident că nu va exista o întâlnire între Zelenski şi Putin. Trump spera la o soluție diplomatică

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că este "evident că nu va exista nicio întâlnire" în viitorul apropiat între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin, relatează AFP.

Moment istoric la Chișinău. Emmanuel Macron, discurs lung în limba română: „Moldova va fi și ea în Europa” | VIDEO
Stiri externe
Moment istoric la Chișinău. Emmanuel Macron, discurs lung în limba română: „Moldova va fi și ea în Europa” | VIDEO

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul polonez Donald Tusk au fost la Chișinău, în ziua în care Republica Moldova a sărbătorit 34 de ani de la declararea independenţei.

Liderii UE - Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk - la Chișinău. Mesajul transmis pe fondul amenințării Rusiei
Stiri externe
Liderii UE - Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk - la Chișinău. Mesajul transmis pe fondul amenințării Rusiei

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk merg miercuri în Rep. Moldova, care sărbătoreşte 34 de ani de la independenţă, un gest evident de solidaritate într-un moment-cheie pentru ţară.

Cancelarul Merz, despre eforturile conjugate pentru un acord de pace în Ucraina: „am parcurs, poate, primii 200 de metri”
Stiri externe
Cancelarul Merz, despre eforturile conjugate pentru un acord de pace în Ucraina: „am parcurs, poate, primii 200 de metri”

Cancelarul german Friedrich Merz a comparat eforturile de a ajunge la un acord de pace în Ucraina cu parcurgerea primilor 200 de metri dintr-un traseu total de 10 kilometri.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE

Preşedintele României, Nicuşor Dan, nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR în ceea ce privește conducerile celor două servicii de informații din România, SRI și SIE.

Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie
Stiri Economice
Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive.

Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace
Stiri externe
Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace

Firme militare private americane ar putea fi desfășurate în Ucraina ca parte a unui plan de pace pe termen lung, scrie The Telegraph.

Top citite
1 dulceata de pepene rosu
Shutterstock
Stiri Diverse
Dulceață de pepene roșu – rețeta de vară cu gust nostalgic. Rețete tradiționale și variante moderne
2 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
3 dentist stomatolog
Shutterstock
Stiri actuale
Eurostat: Românii sunt printre cei mai afectaţi din UE în privinţa accesului la servicii de îngrijire stomatologică
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 31 August 2025

02:24:10

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28