”Ne-am înşelat toţi în privinţa lui Vladimir Putin”, recunoaşte cancelarul Germaniei, Friedrich Merz

Stiri externe
04-09-2025 | 15:46
Friedrich Merz
”Ne-am înşelat toţi în privinţa lui Vladimir Putin”, recunoaşte cancelarul german Friedrich Merz într-un interviu acordat revistei Paris Match, în urma unei vizite la Fort de Brégançon.

autor
Cristian Matei

În interviu, el analizează poziţia europenilor faţă de Războiul rus din Ucraina, relatează Le Monde, potrivit News.ro.

Este adevărat că, în ceea ce mă priveşte, am fost mereu sceptic. Dar şi eu ar fi trebuit să iau mai rapid măsura ameninţării, înainte de 2022 înaintea atacării Ucrainei, în 2014, când el (Vladimir Putin) a invadat Crimeea şi poate în 2008 când a atacat Georgia”, declară Merz.

”Să ne amintim amploarea istorică a ceea ce se întâmplă: atacând Ucraina, Putin a atacat a doua cea mai mare ţară de pe continent ca suprafaţă!”, exclamă el.

Merz a deplâns apoi faptul că europenii se confruntă de ani de zile cu acest ”regim autoritarist”, ”care nu mai respectă echilibrul” care exista anterior.

Referitor la legătura sa cu Statele Unite ale lui Donald Trump, Friedrich Merz se declară convins că ”muncind din greu pentru a deveni mai puternici”, este posibil ”să tratăm de la egal la egal cu americanii”.

El se declară pregătit să acţioneze împreună cu Emmanuel Macron, pe care-l numeşte ”prietenul” său, pentru a ieşi din ”slăbiciune” şi ”dependenţă”.

Sursa: News.ro

Etichete: Franta, germania, vladimir putin, Friedrich Merz,

Dată publicare: 04-09-2025 15:46

