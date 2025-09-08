Cancelarul Germaniei avertizează împotriva ”nostalgiei false” față de relația cu SUA: Americanii își schimbă interesele

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită să-și traseze propriul curs, independent de Statele Unite.

„Trebuie să înfruntăm realitatea că relația noastră cu SUA se schimbă”, a declarat Merz luni, la Berlin, într-un discurs amplu de politică externă.

„Statele Unite își redefinesc interesele — și nu doar de ieri. Așadar, și noi, în Europa, trebuie să ne ajustăm interesele, fără nostalgii false.”

Cancelarul a încercat să adopte o poziție echilibrată în relația cu administrația Trump. Tulburat de pozițiile schimbătoare ale președintelui american Donald Trump cu privire la războiul din Ucraina și la președintele rus Vladimir Putin, Merz a avertizat încă din noaptea în care a câștigat alegerile, la sfârșitul lui februarie, că Europa trebuie să urmărească o independență față de SUA, scrie Politico.

Cu toate acestea, în ultimele luni, Merz a încercat să construiască o relație apropiată cu Trump, lăudând eforturile președintelui american de a negocia un acord de pace în Ucraina și referindu-se la americani ca fiind parteneri „indispensabili” în materie de securitate și NATO.

Declarațiile de luni ale lui Merz sunt un semnal clar că, dincolo de laudele publice la adresa lui Trump, liderii europeni se pregătesc în tăcere pentru un viitor în care alianța transatlantică nu mai reprezintă fundamentul apărării și economiei continentului.

„SUA rămâne cel mai important partener al nostru”, a spus Merz luni, potrivit transcrierii discursului său.

Europa trebuie să schimbe direcția

„Suntem pregătiți pentru o coordonare și cooperare strânsă. Dar devine evident că acest parteneriat va fi mai puțin de la sine înțeles. Va fi mai mult bazat pe teme și interese concrete.”

Relația cu SUA, în viitor, va depinde de „forța noastră ca europeni”, a adăugat Merz, subliniind că, pentru a cultiva această forță, Europa trebuie să caute noi alianțe în întreaga lume.

„Trebuie să fim și mai proactivi decât am fost până acum în a construi noi parteneriate la nivel global și în a le extinde și întări pe cele existente”, a declarat el.

Deși Germania va căuta cooperarea „ori de câte ori este posibil” cu China în probleme precum politica climatică, Merz a subliniat că rivalitatea sistemică în creștere cu Beijingul înseamnă că Europa trebuie să se orienteze și spre alte direcții pentru a-și diversifica lanțurile de aprovizionare și de comerț, în interesul unei suveranități strategice.

Asta înseamnă că Europa are nevoie de acorduri comerciale și parteneriate mai strânse cu țări din America de Sud, dar și cu India, Indonezia și Mexic, precum și cu țări din afara G20, inclusiv din Africa și Asia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













