FOTO. Venezuela, lovită de două cutremure de 7,2 și 7,5 grade. Experții avertizează asupra unui posibil bilanț devastator

Stiri externe
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Două cutremure puternice, cu magnitudini de 7,2 şi 7,5 conform serviciului seismologic american (United States Geological Survey, USGS), au lovit succesiv miercuri Venezuela.

autor
Aura Trif

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat starea de urgenţă. Niciun bilanţ oficial nu a fost făcut public imediat. Conform USGS, un prim seism cu magnitudinea de 7,2 s-a produs la ora 22:04 GMT la o adâncime de 21,9 de kilometri, la aproximativ 200 de kilometri vest de Caracas. Al doilea, cu magnitudinea de 7,5 şi la o adâncime de 10 kilometri, a fost înregistrat 39 de secunde mai târziu la 45 kilometri distanţă de primul.

Cutremur venezuela 2
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AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

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Într-un discurs televizat, Rodríguez a confirmat că există victime, exprimându-şi condoleanţele faţă de cei care „au suferit, din păcate, pierderea unui membru al familiei”. Ea nu a precizat câte persoane ar fi murit, notează CNN. Rodríguez a mai anunţat că principalul aeroport al ţării a fost închis după ce a suferit „daune grave”, iar transportul cu metroul şi cu trenul a fost suspendat.

Rodríguez a declarat că, pe lângă capitala Caracas, regiunile cel mai grav afectate sunt statele Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo şi Falcón.

Tot potrivit USGS, este vorba despre un "eveniment dublu" şi despre o "catastrofă care ar putea avea o amploare considerabilă". "Este probabil ca bilanţul să fie sever şi daunele să fie semnificative", a scris institutul.

Ajutor de la SUA

Statele Unite „sunt pregătite şi dispuse” să vină în ajutorul Venezuelei, lovită de cutremure devastatoare, a afirmat preşedintele american Donald Trump.

„Cele două cutremure majore care tocmai au lovit minunatul popor venezuelean sunt amândouă de o amploare considerabilă şi au provocat un număr îngrozitor de victime”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social, deşi nu a fost făcut public încă niciun bilanţ al victimelor.

„Statele Unite sunt pregătite, dispuse şi capabile să ofere ajutor!”, a continuat el, adăugând: „Vom fi alături de noii şi minunaţii noştri prieteni”.

Experții susțin că numărul morților ar putea ajunge la 100.000

Experţii avertizează asupra posibilităţii unor victime numeroase şi a unor distrugeri pe scară largă în ţara sud-americană cu o economie precară. „Este probabil să se înregistreze un număr mare de victime şi pagube extinse, iar dezastrul va fi probabil unul de amploare”, a declarat USGS, estimând iniţial că numărul morţilor se va situa, cel mai probabil, între 10.000 şi 100.000.

În Caracas, fotoreporteri ai AFP au văzut echipele de salvare organizându-se în jurul clădirilor prăbuşite. Oameni scoşi de sub dărâmături au fost fixaţi pe tărgi, în timp ce alţii au fost transportaţi spre ambulanţe.

O jurnalistă a AFP a văzut o clădire de 22 de etaje distrusă în întregime în cartierul Altamira. În exterior, oamenii strigau numele celor apropiaţi, iar unii voluntari se urcau pe dărâmături. "Avem nevoie de lanterne!", striga unul dintre ei.

Ministrul de interne Diosdado Cabello a declarat că mai multe clădiri s-au prăbuşit în capitală şi a indicat că a ordonat oprirea alimentării cu gaze. "Unele structuri au fost avariate şi vrem să evităm orice accident legat de gaze", a scris el pe X.

Mulţi oameni panicaţi au ieşit în stradă, potrivit jurnaliştilor AFP.

Mărturiile victimelor

"A fost incredibil, nici măcar nu ştiu cât a durat. Eram la ultimul etaj şi au căzut destul de multe lucruri", a povestit pentru AFP Heidi Romero, o comerciantă de 42 de ani. Ea a spus că a evacuat pe scări centrul comercial foarte aglomerat în care se afla, în cartierul Altamira din capitala venezuelană.

"Tot peretele s-a fisurat, au căzut lucruri din tavan. A fost oribil", a mărturisit în stradă Odalis Escalona, 54 de ani, care lucrează într-o bancă.

În capitală au fost semnalate pene de curent.

Carmen Guedez, 69 de ani, se afla în camera surorii ei imobilizate la pat când pământul a început să se cutremure. "Intensitatea a continuat să crească", a explicat pentru AFP această administratoare care locuieşte într-un cartier de clasa mijlocie de la periferia înaltă a capitalei. "Am început să văd ferestrele mişcându-se, apoi totul a început să se scuture. Sora mea, o vecină şi cu mine am rămas înghesuite una lângă alta, nu puteam ieşi", a mărturisit ea.

Seismul, resimțit în Columbia

Cutremurul a fost resimţit până în Columbia, în capitala Bogota, deşi aceasta se află la o distanţă de 1.000 de kilometri în linie dreaptă.

Potrivit Unităţii columbiene de gestionare a riscurilor şi dezastrelor, "nu există risc de tsunami pe coasta caraibiană a Columbiei".

"Caracteristicile acestui eveniment, cu o adâncime mică şi o magnitudine mare, fac ca undele să se propage prin toată scoarţa terestră, motiv pentru care a fost resimţit pe scară largă pe teritoriul columbian", a explicat Freddy Tovar, coordonatorul Reţelei seismologice naţionale din Columbia.

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Sursa: Agerpres

Etichete: venezuela, cutremur, seism, victime, prabusire,

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