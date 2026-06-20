De ce este important: Trump încearcă să proiecteze puterea militară a Statelor Unite în întreaga emisferă vestică, într-un al doilea mandat caracterizat prin utilizarea forței și ambiții expansioniste.

Totodată, Trump a recunoscut că conflictul cu Iranul durează mai mult decât se aștepta, deoarece Iranul dispune de o armată „mai puternică” și se află la o distanță considerabilă de Statele Unite.

În schimb, liderul american a sugerat că Cuba ar fi mai ușor de învins militar.

Ce a declarat Trump

Întrebat de jurnalistul Marc Caputo de la Axios dacă o operațiune în Cuba s-ar putea desfășura similar cu cea din Venezuela, Trump a răspuns:

„Posibil. Este posibil.”

El a continuat:

„Aceste locuri sunt aproape. Dacă ne uităm la Iran, este o călătorie foarte lungă. Am zburat în acea zonă de câteva ori, fără legătură cu acest subiect, dar zbori 18 ore, zbori foarte mult timp. Venezuela este relativ aproape, iar Cuba este la o aruncătură de băț.”

Trump a subliniat și o altă diferență importantă: resursele naturale.

„Venezuela are petrol. Cuba nu are. Cuba are proprietăți frumoase și un litoral frumos.”

Comparația cu Iranul

Președintele american a afirmat că operațiunea împotriva Iranului este, din punct de vedere al armamentului implicat, mult mai complexă decât cea desfășurată în Venezuela.

„Într-un anumit sens, este mult mai mare și mult mai puternică din perspectiva armamentului decât Venezuela.”

Totuși, el a descris Venezuela drept „un stat foarte militarizat”.

„Au foarte mulți soldați. Am intrat în condiții mai puțin ideale... Și totul a durat, de fapt, 48 de minute. Vorbim despre o armată. Au mulți soldați, mulți soldați buni.”

Planurile Washingtonului pentru Cuba

Trump a declarat în repetate rânduri că preferă o „preluare prietenoasă” a Cubei și o tranziție pașnică spre o insulă liberă.

Cu toate acestea, administrația sa a elaborat scenarii militare pentru cazul în care regimul de la Havana s-ar prăbuși, posibil chiar în cursul acestei veri.

Armata Cubei nu mai este ce a fost

Forțele armate cubaneze au fost cândva considerate printre cele mai puternice din regiune. Însă, după prăbușirea Uniunii Sovietice și pierderea sprijinului sovietic în anii 1990, capacitățile militare ale Cubei s-au redus semnificativ.

O mare parte din echipamentele, munițiile și vehiculele blindate aflate încă în serviciu provin din perioada sovietică.