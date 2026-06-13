Razia a avut loc în sudul acestei țări, au anunțat vineri cele două state. Administrația americană oferise o recompensă de cinci milioane de dolari pentru capturarea sa, transmite Agerpres.

Președintele american Donald Trump a anunțat primul pe platforma sa Truth Social că „Comandamentul Sudic al Statelor Unite a efectuat un atac rapid și letal pentru a-l elimina pe Nino Guerrero, infamul lider al Tren de Aragua”. El a precizat că operațiunea s-a desfășurat „în strânsă coordonare” cu Venezuela, condusă de președinta interimară Delcy Rodríguez de la capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA în ianuarie.

„Teroriștii din Tren de Aragua nu mai au refugiu în Venezuela sau în altă parte”, a scris Trump, însoțindu-și postarea cu un videoclip scurt care arăta o clădire cu acoperiș verde înconjurată de vegetație, înainte ca o explozie să provoace un nor gros de fum.

Confirmarea Venezuelei

Ministerul Comunicațiilor din Venezuela a confirmat într-un comunicat că, „ca parte a unei operațiuni combinate” cu Statele Unite, „structurile crimei organizate” au fost destructurate. „Au avut loc ciocniri cu membri ai acestor structuri criminale, în timpul cărora Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias Nino Guerrero, a fost neutralizat”, a adăugat ministerul.

Cine a fost Nino Guerrero și ce este Tren de Aragua

Tren de Aragua, considerată organizație teroristă de Statele Unite, a fost formată în 2014 în statul venezuelean Aragua, la vest de capitala Caracas. Conform rapoartelor serviciilor de informații, aceasta s-a răspândit ulterior în opt țări sud-americane.

Nino Guerrero, în vârstă de 42 de ani, a fost pus sub acuzare de un tribunal din New York în 2025, împreună cu alți 69 de presupuși membri ai organizației, pentru ordonarea, dirijarea și facilitarea unor acte de terorism și violență în Statele Unite. Departamentul de Stat al SUA a oferit o recompensă de cinci milioane de dolari pentru informații care au dus la capturarea sa.

„Guerrero Flores a fost creierul din spatele evoluției Tren de Aragua, care a trecut de la o bandă de deținuți venezueleni la organizație teroristă transnațională”, a declarat procurorul american Jay Clayton la anunțarea rechizitoriului.

Organizația este acuzată de trafic de persoane, crime, răpiri, furturi, trafic de droguri, extorcare și minerit ilegal, controlând în același timp afaceri legale.

Cum a devenit Tocoron o închisoare de lux

Conform unui raport din 2025 al centrului de analiză Insight Crime, Nino Guerrero a făcut din Tren de Aragua ceea ce este astăzi, în timpul încarcerării sale la închisoarea Tocoron. Sub conducerea sa, Tocoron „a devenit una dintre cele mai infame închisori din țară”, datorită politicii neoficiale a guvernului venezuelean de a încredința controlul anumitor închisori unor lideri criminali.

„Această libertate și veniturile din activități criminale ale bandei au permis construirea unei grădini zoologice, a unei piscine, a unui loc de joacă, a unui restaurant și a unui club de noapte în interiorul închisorii”, a precizat raportul.

În septembrie 2023, guvernul Maduro a susținut că a „desființat complet” Tren de Aragua, după ce armata a preluat controlul asupra închisorii Tocoron.

Relația dintre Washington și Caracas, în plină normalizare

Operațiunea comună este un nou semn al recentei reluări a cooperării dintre SUA și Venezuela de la capturarea lui Nicolas Maduro în ianuarie. În martie, cele două țări au reluat relațiile diplomatice, rupte în 2019, iar Statele Unite sunt în proces de redeschidere a ambasadei lor din Caracas.

În paralel, Donald Trump relaxează treptat sancțiunile împotriva Venezuelei, care a adoptat noi legi privind hidrocarburile și sectorul minier, deschizând aceste sectoare investițiilor private într-o țară cu cele mai mari rezerve de petrol din lume.