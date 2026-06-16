Parteneriatul urmărește recuperarea a 1.000 de megawați în primele 24 de luni și a peste 5.000 de megawați în total în patru ani, într-o țară care se confruntă zilnic cu pene de curent de până la 10 ore.

„În prezent, producem 12.000 de megawați și consumăm 14.000” pe zi, a precizat pentru AFP deputatul de opoziție Ezio Angelini, adăugând că, înainte de venirea la putere a chavismului, Venezuela producea 20.000 de megawați. Pe 7 mai, consumul de energie electrică a atins cel mai ridicat nivel din ultimii nouă ani, cu 15.579 de megawați, potrivit guvernului, arată Agerpres.

„O etapă istorică” pentru sectorul energetic

„Este o etapă istorică”, s-a felicitat Delcy Rodríguez. Timp de șase săptămâni, General Electric a efectuat o analiză „foarte precisă, foarte minuțioasă, a sistemului electric național, atât la nivelul producției sale hidro, cât și termice”, a subliniat ea.

Cea mai mare parte a țării suferă de pene de curent zilnice, care pot dura 10 ore. Capitala Caracas, mult timp ferită, este de asemenea afectată în ultima perioadă.

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Contextul: restructurare profundă după capturarea lui Maduro

Țara a început o restructurare profundă, în special în sectorul energetic, de la capturarea în ianuarie a liderului Nicolás Maduro de către Statele Unite. Experții avertizează că, pentru a relansa activitatea sa principală – industria petrolieră – va fi necesară modernizarea rețelei electrice.

Naționalizarea sectorului de către puterea chavistă în 2007 a înlăturat 14 companii, dintre care unele operau cu capital străin. Parlamentul a demarat lucrările la începutul lunii în vederea unei reforme pentru a redeschide ușa actorilor privați.