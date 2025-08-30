Ministrul lituanian al Apărării: ”Niciodată nu vom avea încredere în Rusia. Nu vrem să fim copilul purtat pe umeri de SUA”

30-08-2025 | 13:57
Dovile Sakaliene
IMAGO

Lituania nu va avea niciodată încredere în Rusia, dar nici nu vrea să rămână mereu copilul purtat pe umeri de Statele Unite, a declarat ministrul Apărării al acestei țări, Dovile Sakaliene.

 

autor
Cristian Anton

Lituania nu va avea niciodată încredere în Rusia, dar nici nu vrea să rămână pentru totdeauna ”copilul” cărat pe umeri de americani, a declarat pentru Deutsche Welle ministrul lituanian al Apărării, Dovile Sakaliene.

Dovile Sakaliene a vorbit cu DW despre războiul Rusiei în Ucraina și despre dependența strategică a Europei de SUA.

Este crucial ca armata ucraineană să fie menținută puternică, deoarece aceasta este prima garanție de securitate. Aceasta este prima linie de apărare”, a spus ea, adăugând că „nu vrem să fim un copil purtat pe umerii Statelor Unite”.

Dovile Sakaliene (47 ani) este ministrul Apărării al Lituaniei din decembrie 2024.

Drone
Elevii din Lituania vor învăța să piloteze și să construiască drone. Când vor fi deschise primele centre de instruire

Înaltul oficial lituanian a fost întrebat și dacă nu este îngrijorat de faptul că SUA au devenit ”prea apropiate de Putin”.

”Desigur că suntem îngrijorați”

Ei bine, în opinia mea, președintele Trump a văzut foarte clar manipulările din partea lui Putin, iar mai multe comentarii pe care le-a făcut indică faptul că poate uneori ceea ce spune public și ceea ce înțelege cu adevărat în profunzime poate fi mai complicat.

În al doilea rând, da, desigur că suntem îngrijorați. Da, desigur că ne simțim cel puțin puțin anxioși în legătură cu întregul proces. Dar, așa cum am spus, nimeni nu a sugerat o alternativă mai bună. Nimeni nu are cu adevărat o soluție mai bună în acest moment. Așa că încercăm să mergem pe urmele a ceea ce se întâmplă acum, împingând din greu pentru protejarea Ucrainei, împingând din greu pentru a crește sprijinul acordat Ucrainei”, a declarat Dovile Sakaliene.

Franța și Germania vor trimite sisteme anti-aeriene Ucrainei, după atacul sângeros din Kiev. Moscova respinge negocierile

Dată publicare: 30-08-2025 13:57

