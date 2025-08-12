Elevii din Lituania vor învăța să piloteze și să construiască drone. Când vor fi deschise primele centre de instruire

Guvernul Lituaniei a anunțat marți că plănuiește să deschidă, în următorii trei ani, nouă centre de instruire pentru drone, unde mii de persoane – inclusiv elevi – vor învăța să piloteze și să construiască astfel de aparate.

Dronele au devenit tot mai prezente atât în viața de zi cu zi, cât și în război, în ultimii ani. Proiectul Lituaniei urmărește să consolideze abilitățile publicului în controlul și ingineria dronelor și să „extindă instruirea pentru rezistența civilă”, au precizat, într-un comunicat, ministerele Apărării și Educației.

Lituania, țară membră NATO cu aproximativ 2,8 milioane de locuitori, situată pe flancul estic al alianței, se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, aliat al Moscovei, fiind conștientă de posibilele amenințări la adresa securității sale.

Primele trei centre pentru drone urmează să fie deschise în septembrie, iar celelalte șase până în 2028. Planul prevede ca, până în 2028, 15.500 de adulți și 7.000 de copii să fie instruiți în utilizarea dronelor, a declarat ministrul Apărării, Dovilė Šakalienė.

Guvernul a precizat că programul va fi adaptat pentru diferite grupe de vârstă. Elevii din clasele a III-a și a IV-a vor învăța să construiască și să piloteze drone simple, în timp ce liceenii vor proiecta și fabrica piese pentru drone și vor învăța să construiască și să piloteze drone avansate de tip „vedere directă prin cameră”. Investiția totală planificată depășește 3,3 milioane de euro (3,8 milioane de dolari).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













