FOTO. Cum arată spitalul din Belgia unde a fost dus medicul erou de la Piatra Neamţ

Medicul de la Piatra Neamţ care a suferit arsuri pe 40% din corp în timp ce încerca să salveze pacienții din incendiu a fost transportat duminică la Spitalul Militar "Regina Astrid" din Belgia.

Spitalul din Neder-Over-Heembeek, Bruxelles, funcționează din anul 1980 și a fost conceput pentru a gestiona dezastre și urgențe militare și din acest motiv toate culoarele și saloanele de examinare și tratament sunt foarte mari și spațioase.

Aici au fost aduse și tratate victimele incendiul Switel (1994), dezastrul feroviar din Buizingen (2010), tsunamiul din Fukushima (2011), atacurile teroriste din 22 martie 2016 și criza Corona (2020).

Când nu gestionează astfel de dezastre, spitalul este utilizat în principal ca centru de mari arși.

Centrul pentru mari arși al spitalului a devenit un reper european pentru tratamentul pacienților cu arsuri severe, după ce a fost renovat complet, în urmă cu mai bine de 10 ani. Centrul este unul uriaș, cu o suprafață de 7.000 de metri pătrați și este dotat cu 26 de paturi.

Secțiile au fost complet separate, iar fiecare dintre acestea a fost amenajată ţinând cond de cerinţele tehnice stricte: higrotermie, igienă, climat, materiale, finisaje etc.

Primul departament include recepția, un centru de criză și o clinică de zi. Centrul de criză este compus dintr-o singură anticameră de primire şi o anticameră muti-spitaizare pentru diagnosticare iniţială, de unde pacienţii sunt transferaţi apoi pe secții. Clinica de zi are 3 camere.

Departamentul „high care”, unde sunt tratate cele mai grave cazuri, are 8 camere, iar accesul este restricționat.speciale au necesitat o construcţie şi o finisare speciale a încăperii, capabile să reziste la o umiditate relativă de 80%. Carcasa exterioară are un strat de izolaţie extracelular şi rezistent la umezeală, iar ferestrele exterioare au fost prevăzute cu căptuşeală interioară. Secţiile de „Îngrijire medie” şi „risc scăzut” numără 14 şi respectiv 4 camere, amenajate să fie confortabile pentru persoanele cu dizabilităţi. Această secţie are 2 băi centrale pentru tratament medical.

În cazul izbucnirii unui incendiu, odată cu renovarea a fost creat un scenariu unic care ia în considerare un timp îndelungat de evacuare şi riscul de contaminare. Compartimentarea departamentelor a fost realizată astfel încât, în cazul unui incendiu, jumătate din fiecare secție să poată continua să funcționeze fără probleme. În plus, rezistenţa la foc şi funcţionarea grupurilor de ventilaţie au fost îmbunătăţite.

Controlul climatului într-un centru de arsuri este primordial într-un centru de arși. Băile sunt controlate de un flux laminar pentru calitatea aerului ISO5. Un raport de presiune strict şi reglabil, temperatura şi nivelul de umiditate necesită un studiu tehnic extins şi finisaje şi materiale adecvate.