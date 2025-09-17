Fostul președinte brazilian Bolsonaro a ajuns la spital după ”un episod sever de sughiț”

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost internat marți într-un spital din Brasilia după ce s-a simţit rău, la câteva zile după ce a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a anunţat unul dintre fiii săi.

Aflat în arest la domiciliu de la începutul lunii august, fostul lider de extrema dreaptă (2019-2022), în vârstă de 70 de ani, "s-a simţit rău, având un episod sever de sughiţ, vărsături şi scăderea tensiunii arteriale", a explicat senatorul Flavio Bolsonaro.

Jair Bolsonaro a fost condamnat joia trecută la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, la capătul unui proces istoric, în ciuda presiunilor intense exercitate de preşedintele american, Donald Trump, în favoarea sa, notează AFP.

Fostul şef de stat de extremă dreapta (2019-2022) a fost condamnat pentru că a condus un complot de lovitură de stat pentru a rămâne la putere, după ce a pierdut alegerile din 2022 în faţa actualului preşedinte, Luiz Inacio Lula da Silva.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













