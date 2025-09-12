Fostul președinte brazilian Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare. SUA amenință cu represalii

12-09-2025 | 07:29
Jair Bolsonaro
Fostul șef de stat brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro a fost condamnat joi la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat.

Mihai Niculescu

Decizia a venit la capătul unui proces istoric, în ciuda presiunilor intense exercitate de președintele american Donald Trump în favoarea sa.

Cu patru voturi pentru și unul împotrivă, Curtea Supremă l-a găsit vinovat pe fostul președinte brazilian (2019-2022), în vârstă de 70 de ani, condamnându-l la 27 de ani și trei luni de închisoare. Condamnarea intervine cu puțin peste un an înainte de alegerile prezidențiale din 2026.

Bolsonaro a fost recunoscut șef al unei „organizații criminale" care a conspirat pentru a-i asigura „rămânerea autoritară la putere" după înfrângerea sa de către actualul președinte de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, în alegerile de la sfârșitul anului 2022.

Planul de asasinat asupra lui Lula

Potrivit acuzării, planul includea asasinarea lui Lula, dar nu a reușit să se materializeze din cauza lipsei de sprijin din partea ierarhiei militare.

Luiz Inacio Lula da Silva
Un general brazilian confirmă planul de asasinare a lui Lula. Bolsonaro, judecat pentru tentativă de lovitură de stat

Revoltele care au avut loc la 8 ianuarie 2023, la o săptămână după învestirea lui Lula, când mii de susținători ai lui Bolsonaro au luat cu asalt și au vandalizat sediul instituțiilor din Brasilia, ar fi fost „ultima speranță" de reușită a complotului.

Tensiuni diplomatice cu SUA

Secretarul de stat american Marco Rubio a promis imediat represalii: Statele Unite vor „răspunde în consecință" la această condamnare „nedreaptă", a spus el. Brazilia a răspuns că nu se va lăsa „intimidată" de „amenințări".

Ineligibil până în 2030 și aflat în arest la domiciliu, Bolsonaro nu a participat la audiere, din motive de sănătate, potrivit apărării sale.

