Fostul director al ziarului Pravda din era sovietică a murit după ce a căzut de la o înălțime de 21 de metri, de la fereastră

Viaceslav Leontiev, în vârstă de 87 de ani, care a condus editura Pravda, a murit duminică după ce a căzut de la o înălțime de cel puțin 21 de metri.

Leontiev a fost directorul ziarului sovietic Pravda, care se traduce prin „Adevăr”, principalul organ de presă al Partidului Comunist.

El a continuat să conducă ziarul mult timp după căderea URSS în 1991.

Poliția investighează dacă moartea sa a fost o sinucidere, un accident sau a implicat în vreun fel de ”joc murdar”, notează site-ul LBC Radio.

Acesta este cel mai recent deces dintr-o serie de morți suspecte în Rusia lui Vladimir Putin.

”Căderile de la fereastră continuă. Leontiev a căzut de la fereastră. A fost găsit lângă casa sa de pe strada Molodogvardeiskaia, unde locuia.” a comentat exilatul rus Andrei Malgin.

Malgin a adăugat: ”Dădea impresia unui fel de milionar clandestin. Știa, de asemenea, multe despre „banii partidului” – editura Pravda era cea mai profitabilă întreprindere din imperiul de afaceri al Comitetului Central al PCUS [Partidul Comunist al Uniunii Sovietice]”.

Acest incident are loc la doar câteva luni după ce Andrei Badalov, vicepreședintele companiei ruse de conducte petroliere Transneft, a fost găsit mort sub ferestrele unei case de pe autostrada Rubliovo-Uspenskoie.

