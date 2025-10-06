Fostul director al ziarului Pravda din era sovietică a murit după ce a căzut de la o înălțime de 21 de metri, de la fereastră

Stiri externe
06-10-2025 | 13:13
blocuri, Rusia
Shutterstock

Viaceslav Leontiev, în vârstă de 87 de ani, care a condus editura Pravda, a murit duminică după ce a căzut de la o înălțime de cel puțin 21 de metri.

autor
Cristian Matei

Leontiev a fost directorul ziarului sovietic Pravda, care se traduce prin „Adevăr”, principalul organ de presă al Partidului Comunist.

El a continuat să conducă ziarul mult timp după căderea URSS în 1991.

Poliția investighează dacă moartea sa a fost o sinucidere, un accident sau a implicat în vreun fel de ”joc murdar”, notează site-ul LBC Radio.

Acesta este cel mai recent deces dintr-o serie de morți suspecte în Rusia lui Vladimir Putin.

Citește și
vladimir putin
Care e adevăratul plan al lui Vladimir Putin. Un expert englez explică ce a vrut să obțină Rusia cu incursiunile în NATO

”Căderile de la fereastră continuă. Leontiev a căzut de la fereastră. A fost găsit lângă casa sa de pe strada Molodogvardeiskaia, unde locuia.” a comentat exilatul rus Andrei Malgin.

Malgin a adăugat: ”Dădea impresia unui fel de milionar clandestin. Știa, de asemenea, multe despre „banii partidului” – editura Pravda era cea mai profitabilă întreprindere din imperiul de afaceri al Comitetului Central al PCUS [Partidul Comunist al Uniunii Sovietice]”.

Acest incident are loc la doar câteva luni după ce Andrei Badalov, vicepreședintele companiei ruse de conducte petroliere Transneft, a fost găsit mort sub ferestrele unei case de pe autostrada Rubliovo-Uspenskoie.

Cât a plătit un student din Alba Iulia pe o porție de cartofi cu șnițel, după ce universitățile au încercat să scadă prețul

Sursa: LBC

Etichete: Rusia, deces, moarte,

Dată publicare: 06-10-2025 13:01

Articol recomandat de sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Citește și...
Dmitri Medvedev îi jignește pe europeni pentru „panica” provocată de drone: „Animale proaste”
Stiri externe
Dmitri Medvedev îi jignește pe europeni pentru „panica” provocată de drone: „Animale proaste”

Dmitri Medvedev i-a numit „animale proaste” pe europenii îngrijorați de valul de drone suspectate de legături cu Rusia, spunând că trebuie să simtă „pericolul războiului”.

Care e adevăratul plan al lui Vladimir Putin. Un expert englez explică ce a vrut să obțină Rusia cu incursiunile în NATO
Stiri externe
Care e adevăratul plan al lui Vladimir Putin. Un expert englez explică ce a vrut să obțină Rusia cu incursiunile în NATO

Amenințările îndrăznețe ale lui Vladimir Putin împotriva aliaților NATO din ultimele săptămâni au determinat analiștii să încerce să descifreze planul liderului rus.

Ucrainenii au atacat cu succes una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia. Au fost raportate incendii | Video
Stiri externe
Ucrainenii au atacat cu succes una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia. Au fost raportate incendii | Video

Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia aflată în regiunea Leningrad, a fost lovită de drone ucrainene în noaptea de 4 octombrie.

Ucraina a lovit cu drone una dintre cele mai mari uzine din Rusia. Moscova răspunde cu atacuri masive
Stiri externe
Ucraina a lovit cu drone una dintre cele mai mari uzine din Rusia. Moscova răspunde cu atacuri masive

Ucraina a atacat cu drone uzina chimică Azot din Perm, la peste 1.000 de kilometri est de Moscova, în cursul dimineţii de vineri, potrivit EFE.

O nouă moarte suspectă la Moscova. Vicepreşedintele companiei Transneft a căzut de la etajul 17
Stiri externe
O nouă moarte suspectă la Moscova. Vicepreşedintele companiei Transneft a căzut de la etajul 17

Vicepreședintele Transneft a murit după ce ar fi căzut de la fereastra locuinței sale din Rubliovka, potrivit presei ruse.

Recomandări
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Zonele din țară unde apar ninsorile. ANM a emis și un Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe. Hartă
Vremea
Zonele din țară unde apar ninsorile. ANM a emis și un Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe. Hartă

ANM a emis Cod galben de ploi și intensificări ale vântului valabil de luni seara până marţi seara. Fenomenele vor afecta Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și Carpaţii de Curbură, cu cantități importante de apă și vânt puternic.  

Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său
Stiri externe
Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său

Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, luni dimineață.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Octombrie 2025

30:16

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28